Call of Duty: Warzone Hilelerini Gösteren Yayıncı

Bir yayıncı, yaklaşık bir yıl önce oyuncularla buluştuğundan beri sık sık hilelerle gündeme gelen Call of Duty: Warzone'da nasıl rahatlıkla hile yapıldığını izleyicileri ile paylaştı.

Call of Duty: Warzone, Mart 2020'de oyun severlerin beğenisine sunulduğundan bu yana oldukça geniş bir kitlenin ilgisini çekti. Ücretsiz bir oyun olan Call of Duty: Warzone, biraz da bu faktörün etkisiyle daha çok oyundaki hilelerle gündeme geldi.

Activision, artan hileli oyuncu sayısı sonrası gelen eleştirileri de göz önünde bulundurarak hilecilere karşı adeta savaş açtı, binlerce hesap engellendi. Hatta oyunlar için hile geliştiren bir şirkete Activision tarafından dava bile açıldı. Dava sonrası ilgili şirket Call of Duty oyunları için hile geliştirmeyi bıraktığını açıkladı. Ancak bu adımların hiçbiri etkili olmuş görünmüyor. Oyuncular Warzone'da rahatlıkla hile yapmaya devam ediyor.

Hileleri satın almak oldukça basit:

Call of Duty: Warzone'da hile yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek isteyen 'Boricua Rage Gaming' isimli yayıncı, hileli Warzone oynanış videoları ile son dönemde oldukça popüler hale geldi. Yayıncı, hile satışı yapan bir siteden dilediği hileleri satın almakla başlayan işlemleri yayınında bir bir göstererek oyuncuların bunu ne kadar rahat yapabildiklerini gözler önüne seriyor.

Aslında pek çok oyunda olduğu gibi Warzone'da da hile yapan hesaplar sık sık engelleniyor ancak bu noktada devreye oyunun ücretsiz olması giriyor. Oyuncular, oyun ücretsiz olduğu için sık sık yeni hesapla yeniden oynamakta bir sakınca görmüyor. Üstelik çok uygun fiyatla yeni Warzone hesapları bulmak da mümkün. Bu da hilecilere karşı alınan en büyük 'önlem' olan hesapların engellenmesini anlamsız hale getiriyor.