Dünya mobil oyun ekosisteminin lider firmaları arasında yer alan Güney Kore merkezli DoubleU Games, Türk mobil oyun stüdyosu Paxie Games’i satın almak için anlaşma imzaladı.

Toplamda 25 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Merge Studio: Fashion Makeover oyununun geliştiricisi Paxie Games’in ilk aşamada %60 hissesi, 27 milyon dolar karşılığında DoubleU Games tarafından satın alınacak. Kalan %40’lık hisse ise belirli finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi şartıyla 40 milyon dolara kadar ulaşabilecek ek bir bedel karşılığında önümüzdeki üç yıl içinde satın alınacak. Hedeflerin gerçekleşmesi durumunda %100 hissenin toplam satın alma bedeli 67 milyon dolara tekabül edecek.

Söz konusu satın alma işleminin 2025 yılının 1. çeyreği içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu satın almayla birlikte DoubleU Games, hızla büyüyen Merge-2 puzzle pazarına stratejik bir giriş yapmayı planlıyor. Ayrıca, bu satın alma ile birlikte DoubleU Games’in oyunları ilk kez Güney Kore pazarında erişilebilir hale gelecek, bu da gelirlerini tamamen uluslararası pazarlardan elde eden şirket için yeni ve önemli bir kilometre taşı olacak.

Arma Capital bu işlemde DoubleU Games'in finansal danışmanı olarak yer almıştır. İşlemde DoubleU Games’in hukuk danışmanı olarak BASEAK hukuk bürosu, Paxie Games hissedarlarının hukuk danışmanı olarak ise Çalışkan Okkan Toker hukuk bürosu yer almıştır.

DoubleU Games CFO’su Jay Choi, satın almayla ilgili şunları söyledi: “Paxie Games’in satın alımıyla oyun portfolyomuzu büyüterek hem büyümemizi hızlandırmayı hem de yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Paxie Games, ürettiği oyunlardaki bağımlılık yaratan puzzle mekanikleri, ve oyun içi yaratıcı LiveOps etkinlikleri sayesinde kullanıcı bağlılığını arttırarak mobil oyun setörüne yenilikçi bir değer sunuyor.”

Paxie Games CEO’su Direnç Çelik ise şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin en yetenekli ekiplerinden birine sahip olduğumuz için yaklaşık 3 senelik kısa bir sürede çok büyük işler başardık. Merge Studio ile dünya çapında en çok indirilen oyunlar arasına girdik. Şimdi ise bu anlaşma ile beraber şirketimiz için çok heyecan verici bir büyüme dönemine giriyoruz. DoubleU Games ile iş birliğimiz sayesinde hem mevcut oyunlarımızı daha da büyütmeyi hem de portföyümüze yeni oyunlar ekleyerek daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Paxie Games hakkında:

Paxie Games, 2021 yılında Direnç Çelik, Hüseyin Anıl Özmen, Refik Anıl Bulut ve Sarenur Başel tarafından İstanbul’da kuruldu. Şirket, fenomen oyunu Merge Studio: Fashion Makeover ile çok hızlı bir büyüme gösterip şu ana kadar 25 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Merge Studio oyunun yanı sıra Tile Star ve Mahjong Infinity oyunlarını da piyasaya süren Paxie Games, önümüzdeki dönemlerde çıkaracağı yeni oyunlarla portföyünü genişletmeyi ve hızlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

DoubleU Games hakkında:

Güney Kore merkezli bir mobil oyun geliştiricisi olan DoubleU Games Co., Ltd., 2012 yılında kuruldu ve 2019’da KOSPI’de halka arz edildi. DoubleU Games’in son 12 aylık konsolide cirosu 400 milyon doların üzerindedir ve şirketin Güney Kore, ABD ve Avrupa’daki ofislerinde toplam 600 civarı çalışanı mevcuttur.

DoubleU Games, 2017 yılında DoubleDown Interactive Co., Ltd.’i bünyesine katarak global mobil oyun pazarında güçlü bir yer edindi. Halihazırda iştiraki DoubleDown Interactive NASDAQ borsasında halka açıktır.