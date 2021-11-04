Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesini protesto eden döviz büroları, geçtiğimiz saatlerde 30 dakikalığına kepenk kapattılar. 81 ilde gerçekleştirilen eylemin amacı, söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini sağlamaktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 12 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yer alan bir düzenlemesi, döviz bürolarında yeni bir dönem başlattı. Bu düzenlemeye göre döviz büroları, eskisinden daha büyük sermayelere sahip olmak zorunda bırakıldı. Ayrıca döviz bozdurmak isteyen vatandaşlarla ilgili de kimlik tespiti yapılmasına karar verildi. İşte bu karar, bugün büyük bir eyleme neden oldu.

Düzenlemeyi protesto eden döviz büroları, bugün saat 11:45 itibarıyla kepenk indirdiler. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen eyleme, neredeyse tüm bürolar katıldı. 30 dakika boyunca kapalı kalan döviz büroları, bu süreçte işlem yapmadılar. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu tarafından yapılan açıklamalarda, "Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemenin geri çekilmesi için mahkemeye başvurulacak

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcilerinden Ulaş Çabuk; "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

Platformun kurucu ortaklarından Adil Yazıcı ise daha önceki açıklamalarında şöyle konuşmuştu:

"Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var."