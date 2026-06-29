İkinci el araç satın alırken aracın markası ve modeli kadar motor seçimi de büyük önem taşıyor. Bazı motorlar kronik sorunları, yüksek bakım maliyetleri ve dayanıklılık problemleri nedeniyle ikinci elde ciddi masraflara yol açabiliyor.

İkinci el otomobil piyasasında birçok sürücü öncelikle kilometreye, hasar kaydına ve fiyatına odaklanıyor. Ancak aracın kaputunun altında yer alan motor, uzun vadede karşılaşılabilecek masrafların ve kullanım deneyiminin en önemli belirleyicilerinden biri oluyor.

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Özellikle bazı motor seçenekleri, düzenli bakım görmüş olsalar bile kronik arızalarıyla biliniyor. Bu nedenle ikinci el araç alırken yalnızca marka ve modele değil, tercih edilen motorun geçmişine ve kullanıcı deneyimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Bu içerikte ikinci elde satın alınırken temkinli yaklaşılması gereken motorları ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceliyoruz.

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1.2 PureTech

Son yıllarda birçok Peugeot, Citroen, Opel ve DS modelinde kullanılan 1.2 PureTech motorlar performans ve yakıt tüketimi açısından başarılı bulunsa da bazı versiyonlarında zamanlama kayışının yağ içerisinde çalışması nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle bakımları aksatılmış araçlarda kayış aşınması, yağ kanallarında tıkanma ve motor hasarı gibi yüksek maliyetli problemler görülebiliyor

1.4 TSI Twincharger Motorlar

Volkswagen Grubu'nun bir dönem kullandığı 1.4 TSI Twincharger motorlar hem turbo hem de kompresör teknolojisini bir arada sunuyordu. Kağıt üzerinde etkileyici görünen bu yapı, uzun kullanımda karmaşık arızalara neden olabiliyor. Zincir sistemi problemleri, turbo ve kompresör kaynaklı maliyetli arızalar nedeniyle yüksek kilometreli örneklerde ciddi masraflar ortaya çıkabiliyor.

İlk nesil 1.6 THP motorlar

Peugeot ve BMW iş birliğiyle geliştirilen ilk nesil 1.6 THP motorlar güçlü performanslarıyla öne çıksa da zincir sistemi ve yağ tüketimi gibi sorunlarla anılıyor. Düzenli bakım görmeyen araçlarda zamanlama zinciri uzaması ve turbo problemleri görülebiliyor.

2.0 TDI PD motorlar

Volkswagen Grubu'nun eski nesil pompa-meme enjeksiyon sistemine sahip bazı 2.0 TDI motorlarında enjektör ve silindir kapağı kaynaklı problemler yaşanabildiği biliniyor. Her araç sorunlu olmasa da yüksek kilometreli ve bakımsız örneklerde masraf riski artabiliyor.

İkinci elde riski azaltmak için nelere dikkat edilmeli?

Motorun kronik sorunları olması, her aracın mutlaka problem çıkaracağı anlamına gelmiyor. Düzenli bakım görmüş, servis kayıtları eksiksiz ve uzman ekspertizden geçmiş araçlar uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.

Bu nedenle ikinci el araç satın alırken motorun bilinen problemlerini araştırmak, bakım geçmişini incelemek ve detaylı ekspertiz yaptırmak büyük önem taşıyor. Düşük fiyat cazip görünse de ileride çıkabilecek masrafları da hesaba katmak gerekiyor.