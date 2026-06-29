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2. Elde Almanın Riskli Olduğu Motorlar

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İkinci el araç satın alırken aracın markası ve modeli kadar motor seçimi de büyük önem taşıyor. Bazı motorlar kronik sorunları, yüksek bakım maliyetleri ve dayanıklılık problemleri nedeniyle ikinci elde ciddi masraflara yol açabiliyor.

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Motorlar
Deniz Şen Deniz Şen /

İkinci el otomobil piyasasında birçok sürücü öncelikle kilometreye, hasar kaydına ve fiyatına odaklanıyor. Ancak aracın kaputunun altında yer alan motor, uzun vadede karşılaşılabilecek masrafların ve kullanım deneyiminin en önemli belirleyicilerinden biri oluyor.

Özellikle bazı motor seçenekleri, düzenli bakım görmüş olsalar bile kronik arızalarıyla biliniyor. Bu nedenle ikinci el araç alırken yalnızca marka ve modele değil, tercih edilen motorun geçmişine ve kullanıcı deneyimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Bu içerikte ikinci elde satın alınırken temkinli yaklaşılması gereken motorları ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceliyoruz.

İçerikten Görseller

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Motorlar
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1.2 PureTech

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İkinci elde riski azaltmak için nelere dikkat edilmeli?

Motorun kronik sorunları olması, her aracın mutlaka problem çıkaracağı anlamına gelmiyor. Düzenli bakım görmüş, servis kayıtları eksiksiz ve uzman ekspertizden geçmiş araçlar uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.

Bu nedenle ikinci el araç satın alırken motorun bilinen problemlerini araştırmak, bakım geçmişini incelemek ve detaylı ekspertiz yaptırmak büyük önem taşıyor. Düşük fiyat cazip görünse de ileride çıkabilecek masrafları da hesaba katmak gerekiyor.

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