Togg'un güncel sıfır araç fiyat listesini, devam eden kampanyalarını ve kredi fırsatlarını bir araya getirdik. T10X ve diğer Togg modellerindeki güncel satın alma avantajlarını bu içerikte inceleyebilirsiniz.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, elektrikli SUV modeli T10X ile pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Gelişmiş teknolojileri, uzun menzil seçenekleri ve dijital ekosistemiyle dikkat çeken marka, dönemsel kampanyaları ve finansman destekleriyle de yakından takip ediliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Togg'un güncel fiyat listesini, model bazında sunulan indirimleri, kredi kampanyalarını ve satın alma avantajlarını bir araya getiriyoruz. T10X'in farklı versiyonlarında geçerli güncel fırsatları ve finansman seçeneklerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Togg tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı T10X 1.869.048 TL - T10F 1.884.980 TL -

Togg Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Togg, haziran ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde farklı kredi seçenekleri sunuyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan kampanyalar kapsamında sıfır faizli kısa vadeli kredi ve uzun vadeli finansman alternatifleri bulunuyor.

Togg T10X V2 Bireysel Kampanyası

Togg T10X V2 versiyonunda bireysel müşteriler için iki farklı finansman seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında 650 bin TL tutarında kredi 12 ay vade ile yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Daha uzun vadeli ödeme tercih edenler için ise 1,7 milyon TL krediye 48 ay vadede yüzde 3,14 faiz oranı uygulanıyor.

Togg T10F V2 Bireysel Kampanyası

T10F V2 modelinde bireysel müşteriler, 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor. Alternatif olarak 1,7 milyon TL tutarındaki kredi için 48 ay vade ve yüzde 3,14 faiz oranı sunuluyor. Böylece kullanıcılar kısa vadede faizsiz veya uzun vadede daha düşük peşinatla araç sahibi olabiliyor.

Togg T10X V2 Kurumsal Kampanyası

Kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan kampanya kapsamında T10X V2 için 650 bin TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Daha yüksek finansman ihtiyacı olan işletmeler için ise 2,475 milyon TL krediye 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı uygulanıyor.

Togg T10F V2 Kurumsal Kampanyası

T10F V2 modelinde kurumsal müşteriler için 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. Uzun vadeli finansman seçeneğinde ise 2,475 milyon TL kredi 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Togg Filo Kampanyası

Filo alımlarında Togg, araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunuyor. Şirketlere özel hazırlanan kampanya kapsamında dijital kredi süreçleri ve esnek ödeme seçenekleri de sağlanıyor.