Çatalca'da bir Opel otomobil alev almış, içindeki insanlar hayatını son dakikada kurtarabilmişti. Firmadan konu hakkında açıklama geldi.

Dün sosyal medyada ortaya çıkan ve kısa sürede gündem olmayı başaran bir videoda İstanbul’da Çatalca’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobilin insanlar içindeyken alev aldığı görülmüştü. Neyse ki içindekiler zamanında çıkabilmiş ve bir can kaybı yaşanmamıştı. Otomobilin Opel’in Grandland modeli olduğu bildirilmişti.

İlk başta aracın elektrikli bir otomobil olduğu iddia edilse de birçok kişi elektrikli değil, hibrit bir araç olduğunu aktarmıştı. Şimdi ise yaşanan bu korkutucu olay ile ilgili Opel’den açıklamalar geldi.

Elektrikli değil, hibrit bir otomobil

Opel tarafından gazetecilere gönderilen mesajda, aracın tam elektrikli olmadığı, hibrit güç ünitesine sahip bir model olduğu ifade edildi. Olayın nedeninin anlaşılması için aracın teknik incelemeye alınacağı ve sürecin detaylıca inceleneceği de eklendi. Firma, incelemelerin ardından sonuçları kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti. Tam açıklama şu şekilde:

"*Öncelikle yaşanan olay nedeniyle müşterimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisiyle yakın temas halinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayın ardından müşterimizle iletişime geçilmiş olup, gerekli destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda ikame araç süreci de başlatılmıştır.

Haberlere konu olan araç bazı mecralarda tam elektrikli olarak ifade edilmiş olmakla birlikte, ilgili araç tam elektrikli değil, hibrit güç ünitesine sahip bir modeldir.

Olayın nedeninin tüm yönleriyle ortaya konulabilmesi amacıyla ilgili araç teknik incelemeye alınacaktır. İnceleme tamamlanmadan olayın çıkış nedenine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılması doğru olmayacaktır.

Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. Teknik incelemenin sonuçlanmasının ardından, uygun görülen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır*."