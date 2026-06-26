Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

23- 29 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan 4 Al 3 Öde kampanyası kapsamında kişisel gelişimden polisiyeye, bilim kurgudan fantastik edebiyata birbirinden farklı türlerdeki kitaplar sizleri bekliyor!

Eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilir, kitaplarınızı seçmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca kampanyada yer alan bütün kitapları görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Yeni Çıkanlar:

Amazon Prime Day'in 4 Al 3 Öde kampanyası sayesinde son dönemlerde çıkan kitapları avantajlı şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz. Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyorsanız hem de sevilen isimlerin yeni çıkan kitaplarını daha hesaplı bir şekilde satın almak istiyorsanız size önerilerimiz şöyle:

Bilim Kurgu:

Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre. Ayrıca 4 Al 3 Öde kampanyası sayesinde uzun zamandır okunacaklar listenizde bekleyen bilim kurgu kitaplarını da çok daha avantajlı şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Polisiye & Gizem:

Katilin kim olduğunu son sayfaya kadar tahmin etmeye çalışıyor, her ipucunu dikkatle takip ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sürükleyici olay örgüleri ve nefes kesen finalleriyle öne çıkan polisiye ve gizem romanları, 4 Al 3 Öde kampanyası ile sizleri bekliyor. İşte elinizden düşüremeyeceğiniz kitaplar:

Fantastik Edebiyat:

Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.

Kişisel Gelişim:

Kişisel gelişim kitapları, yeni alışkanlıklar edinmekten hedeflerimize ulaşmaya kadar birçok konuda bize yol gösteriyor. İşte kampanya kapsamındaki önerilerimiz:

Klasikler:

Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.