Uzun süreli bir açlığın ardından bir ziyafet çektiğinizi ve tıka basa doyduğunuzu hayal edin. O kadar toksunuz ki ağzınıza bir lokma bile atacak hâliniz yok. Ta ki masaya bir tatlı gelene kadar!

Şaşırtıcı bir şekilde ne kadar doymuş olursak olalım söz konusu tatlı olduğunda, onun için midemizde her daim yer vardır.

Peki bunun sebebi nedir?

Uzmanların bu soru işaretine dair tahmin edilmesi güç bir görüşü vardır.

Aslında insanların yemek yemeyi bırakmasının nedeni, o yemekten bıkmış olmalarıdır. Yani o yemeği tatmin olacak kadar yemişizdir ve artık bir uyarılma yoktur. Ancak önümüze yeni bir tat veya koku gelirse, psikolojik olarak “doydum” hissi yok olur.

Başka bir deyişle bu olguya duyusal-spesifik tokluk denir ve bir kişi, belirli bir yiyeceğe olan ilgisini onu tekrar tekrar yediğinde kaybeder fakat yeni bir yiyecek için durum tam tersidir.

Örneğin 2011 tarihli bir deneyde tüketmeleri için, 32 kadının bir kısmına 1 haftada 5 kez, bir kısmına ise 5 hafta boyunca haftada 1 kez makarna ve peynir verilir. Araştırmacılar, her gün makarna ve peynir verilen kadınların, haftada bir kez verilen kadınlara göre bu yiyecekleri daha az miktarlarda tükettiğini fark eder.

Ayrıca çeşitlilik, daha fazla yemeyi tetikler.

Öte yandan bazı uzmanlar bu çeşitlilik arzusunun, insanların vitaminler ve proteinler gibi temel besinleri farklı besin gruplarından alabilmek için edindikleri evrimsel bir adaptasyon olarak da düşünmekte.

Ek olarak bir kişi şekerli bir tatlı tükettiğinde, beyindeki bir kimyasal olan dopamini alır. Dopamin, ödül ve zevk hisleriyle ilişkilidir. Eğer tatlı yemek, günlük rutinin düzenli bir parçasıysa vücuttaki dopamin, salınmak için harekete geçer ve kendinizi istemsiz bir şekilde tatlı yerken bulursunuz.

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