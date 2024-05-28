Yemek yeme şeklimizin kilomuz üzerindeki etkisi yıllardır birçok çalışmayla desteklendi. Peki bu nasıl bir etki?

Ağzımıza bir lokma attığımızda başlayan sindirim sürecimiz, yemek yerkenki davranışlarımızla ciddi seviyede etkileniyor.

Eğer yemek yeme şeklinizi araştırmaların bulguları ışığında değiştirirseniz hem yemeklerin tadını daha çok çıkarıp hem de istenmeyen kiloların önüne geçebilirsiniz! Nasıl olduğunu anlatalım.

Sindirim, yemek henüz ağzımızdayken başlıyor.

Sindirim dediğimiz süreç, çatala batırdığımız bir yemeği ağzımıza koyduğumuz anda başlıyor çünkü tükürüğümüzdeki enzimler, yiyeceğin nemlendirilmesini sağlarken dişlerimiz yemeği dilimliyor.

Yemeğin midemize doğru gittiği yolculuk öncesinde hazırlık yapılmış oluyor bir nevi. Çiğneme de sindirimi iyileştirmenin yollarından biri olarak görev alıyor.

Bilime göre yemeği çiğneme şeklimiz, kilomuzu etkiliyor.

Dikkatli bir şekilde yemek yersek beynimize, açlık ve tokluk sinyallerini algılaması için fırsat vermiş oluruz. Bu yüzden ağzımıza attığımız her lokmada zaman tanırsak beynin açlık ve tokluk algısına ulaşmasına yardımcı olup fazla yeme isteğinden uzaklaştırabiliriz.

2017 senesinde yayımlanan bir çalışmada, yavaş yiyen kişilerin daha çabuk bir şekilde tok hissettikleri, daha az yedikleri ve vücut kitle indekslerinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Destekleyen başka çalışmalar da var.

Obesity dergisinde 2014 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre daha hızlı ve yavaş yiyen insanların arasında büyük bir metabolizma hızı farkı vardı. 2021 tarihli başka bir çalışma da yine aynı sonuçları vermişti. Spor Bilimleri Profesörü Naoyuki Hayashi ise bu konuda şunları söylüyor:

“Yemeğinizi düzgün bir şekilde çiğnerseniz, obezite ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili metabolik sendromu önleyerek kilo vermeyi destekleyebilirsiniz.”

Kısacası yemeğinizin tadını keyifle ala ala, yavaşça çiğneye çiğneye yerseniz hem metabolizma sağlığınızı iyileştirebilir hem de istenmeyen kiloların önüne geçebilirsiniz.

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