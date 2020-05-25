Girdiği İddiayı Kaybeden Dr. DisRespect, Valorant'ı Sildi

Koruyucu gözlüğü, çelik yeleği ve bıyığı ile Twitch dünyasının en ikonik yayıncılarından biri olan Herschel Beahm, ya da bilinen ismiyle Dr DisRespect, bir başka popüler yayıncı TimtheTatman ile Valorant’ta girdiği rütbe mücadelesini kaybettikten sonra oyunu sildi ve bir daha asla oynamayacağını söyledi.

League of Legends oyunu ile müthiş bir başarıya imza atan Riot Games’in yakın zaman önce beta sürümünü yayınladığı ilk FPS oyunu Valorant, ilk günlerinde muazzam bir patlama yapmıştı. Kapalı beta sürümüne açıldığı birkaç saatte Twitch'teki tüm akışlarda toplam 1,7 milyon izleyiciye ulaşan ve 8 yılı aşkın bir süredir sahnede olan ikonik yapım CS: GO’nun eş zamanlı en çok izlenen oyun unvanını elinden almayı başaran Valorant, beklentilerin de üstüne çıkmıştı.

Twitch denilince akla ilk gelen yayıncılardan biri olan Herschel Beahm, nam-ı diğer Dr DisRespect, şahsına münhasır tarzı ve kişiliğiyle bilinen bir isim. Daha önce sayısız tartışmanın içinde gördüğümüz ikonik yayıncı, TimtheTatman ismiyle bilinen bir diğer ünlü Twitch yayıncısı Timothy John Betar ile girdiği iddiayı kaybettikten sonra Valorant'ı ebediyen sildi.

Söz konusu iddiada, 21 Mayıs’a kadar oynanacak sıralama maçları sonucunda en yüksek rütbeye ulaşan isim, bahsi kazanacaktı. Kaybeden ise kazanan kişiye 100 abone verecekti. TimTheTatman, bu süre zarfında Gümüş 2 rütbesini açarken, Dr Disrespect ise sadece Bronz 3’e kadar yükselebildi.

Sözüne bağlı kalan Dr Disrespect, rakibi TimTheTatman’a 100 abone hediye etti ancak Valorant'taki Rekabetçi Modu ve Rütbe Sistemi, ünlü yayıncıyı bir hayli kızdırdı. Twitch’teki canlı yayını sırasında oyunu bilgisayarından kaldıran ve bir daha asla oynamayacağını söyleyen Dr Disrespect, Valorant'taki başarısız performansı nedeniyle Ninja ve Micheal Grzesiek gibi ünlü yayıncıların dalga konusu olmaktan da kurtulamadı.

Bu arada Dr Disrespect’in Valorant nefretinin yeni olmadığını söyleyelim. 38 yaşındaki yayıncı, geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında insanların neden hala Valorant oynadığını ya da izlediğini anlamadığını belirtmişti.

Hem Counter Strike hem de Overwatch’tan esintiler taşıyan FPS oyun, 5'e 5 olarak bölünen iki takım arasında oynanıyor. 128-tick sunucuları, gerçek zamanlı hile tespit ve engelleme sistemi, performans optimizasyonu ve strateji tabanlı hikayesi gibi çeşitli özellikleri ile öne çıkan Valorant, 2 Haziran’da piyasaya sürülecek.