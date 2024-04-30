Üretken yapay zekâların yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Draggan adlı yapay zekâ aracı, fotoğrafları eğip bükmek isteyenler için eğlenceli saatler vaat ediyor.

Başta ChatGPT ve Midjourney olmak üzere son yılların en büyük teknolojik atılımlarının başında üretken yapay zekâ geliyor. Bu yapay zekâlardan biri de Max Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen DragGAN. Geçen yıl çıkan bu yapay zekâ, tam olarak "Ay bu fotoğrafta biraz daha yan dursaydım keşke." ya da "Tam da fotoğraf çekilirken perde uçuşup yüzümü kapatmış." diyenleri sevindirecek türden. Zira DragGAN (sürükleme ve üretken sözcüklerinden oluşturulmuş isimden de anlaşılabileceği üzere) görsellerde bir şeyleri sürükleyip değiştirmeye yarıyor.

DragGAN aslında ilk çıktığından bu yana ücretsiz ancak kullanması biraz zahmetli bir yapay zekâ aracı. Bunun ilk nedeni de yoğun ilgiden kaynaklı olarak sık sık çökmesi. Yine de sistemde oluşturulabilen pek çok muhteşem videoyu görmek bile bu çökmelerle uğraşmaya değiyor.

DragGAN nasıl kullanılır?

DragGAN'ı kullanmak için öncelikle burada bulunan GitHub sayfasına gitmek gerekiyor. Bu sayfada geliştirici XingangPan tarafından yayımlanmış olan kodlar yer alıyor.

Bununla uğraşmak istemiyorsanız da burada yer alan Google Collab sayfasından modele erişmeniz mümkün oluyor.

İşte DragGAN ile oluşturulmuş bazı örnekler: