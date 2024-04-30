Apple, Google'ın yapay zekâ uzmanlarından önemli bir kısmını "gizemli Avrupa laboratuvarında" görevlendirmek üzere kadrosuna kattı.

Teknoloji devlerinin uzun zamandır kaçındığı eleman kapma yarışı, yapay zekâ uzmanlarının gördüğü talep ile başlayabilir. Apple, Zürih'te kurduğu ve çalışmalarını herkesten gizlediği gizemli laboratuvarı için Google'ın yapay zekâ uzmanlarından onlarca kişiyi kadrosuna kattı. Ekibin görevi ise yeni yapay zekâ modelleri ve ürünleri geliştirmek olarak gösteriliyor.

Financial Times'ın LinkedIn'de çalışan profilleri üzerinde yaptığı incelemede en az 36 Google uzmanının Apple'a geçiş yaptığını ortaya koydu. Bu geçişlerin başlangıcı ise 2018 yılına kadar uzanıyor. Her ne kadar Apple'ın ana yapay zekâ ekipleri Kaliforniya ve Seattle'da olsa da şirket, Zürih'te de özel bir laboratuvar kurdu ve Google'dan gelen isimler de burada görevlendiriliyor.

Sanal gerçeklik laboratuvarı gizemini koruyor.

Zürih'teki laboratuvarın adı Vision Lab olarak geçiyor ve bu birimin kurulması üzerinde, Apple'ın satın aldığı sanal gerçeklik girişimi FaceShift ile görsel tanıma girişimi Fashwell'in etkisinin olduğu düşünülüyor. Burada görevli olan araştırmacıların ise Apple'ın ChatGPT'yi daha iyi anlamak için çalıştıkları büyük dil modellerini inceledikleri ifade ediliyor. Böylece Apple, kendi daha gelişmiş dil modelini de kullanıma alabilecek.

Apple'ın kadrosuna kattığı isimler de öyle yabana atılacak isimler değil. Google Brain'in eski müdürü Giannandrea, Google'ın baş yapay zekâ araştırmacılarından Samy Bengio, Google'da yapay zekâ konuşma tanıma çalışmalarının başı Ruoming Pang gibi isimler Apple'a geçen isimler arasında yer alıyor.