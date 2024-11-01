Bioware ve EA'in geçtiğimiz gün piyasaya sürdüğü Dragon Age: The Veilguard, Steam'de anlık oyuncu sayısında rekora gidiyor.

EA ve BioWare'in en yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard geçtiğimiz gün oyuncularla buluştu ve ciddi anlamda iyi bir çıkış yaparak hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan iyi puanlar almayı başardı.

Hızla popülerleşen oyun aldığı olumlu yorumlar ve anlık oyuncu sayısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Oyun, EA’in bir önceki rekor sahibi oyunu Star Wars: Jedi Survivor'ı geçerek 70.414 anlık oyuncuya ulaştı ve aynı zamanda Call of Duty: Black Ops 6'yı geçerek Steam’in en çok satanlar listesinde zirveye oturdu.

Konsolda da güçlü bir çıkış yaptığı belirtilen oyun, özellikle PlayStation 5’te lansman öncesi en çok ön sipariş verilen oyun olarak birinci sıraya yerleşmişti. Şu anda PS5'te en çok oynanan oyunlar arasında ise beşinci sırada yer alıyor.

Steam ve Metacritic incelemeleri beklentilerin üzerinde

İnceleme tarafında Steam'de %79 oranında olumlu yorum almış durumda. Sosyal medya üzerindeki genel görüşler de olumlu seyrediyor. Metacritic incelemelerinde de PS5 tarafında 84 puan almayı başarmış durumda.

BioWare için serinin yeni oyunu sadece Dragon Age serisinin on yıl aradan sonra geri dönüşünü değil, aynı zamanda stüdyonun kötü eleştiriler alan önceki yapımları Mass Effect: Andromeda ve Anthem’den sonra oyuncuların gönlünü almaları adına da önem arz ediyor. Oyun, BioWare'i eski parlak günlerine tam olarak döndürmese de stüdyonun yeniden yükselişe geçmesinin işareti olabilir.

Peki siz Dragon Age: The Veilguard'ı oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.