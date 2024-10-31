Steam, geliştiricilerin kullandıkları anti hile yazılımlarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapmaya başladı. Böylelikle oyuncular, bir oyunda bulunan anti hile yazılımını öğrenme fırsatı yakalamış olacaklar.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den dikkat çeken bir yenilik geldi. Şirket, listelediği oyunlarda kullanılan anti hile yazılımlarıyla ilgili oyuncuları bilgilendirmeye başladı.

Anti hile yazılımları, günümüz oyunları için vazgeçilmez bir hâle geldi. Geliştiricilerin neredeyse tamamı, artık yayımladıkları oyunlarda ya üçüncü taraf ya da çekirdek tabanlı anti hile uygulamaları kullanıyorlar. İşte Steam, bundan sonraki süreçte oyunların ne tür anti hile yazılımı kullandıklarını oyunculara gösterecek.

Steam'in yeni özelliği böyle görünecek

Steam'in yeni özelliği, ekranın sağ tarafında bulunan menüde yer alacak. Oyuncu, satın aldığı veya satın almayı düşündüğü oyunu incelerken, oyundaki anti hile sistemini görebilecek. Mesela hemen şimdi Steam'e girip Counter-Strike 2'nin listeleme sayfasına ulaşırsanız "Anti Hile Yazılımı İçeriyor -VAC (Valve Anti Hile)" şeklinde bir bildirim göreceksiniz.

Steam'in yeni özelliğiyle ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Bu yeni özellik, oyunculara yönelik şeffaflığın artmasını sağlayacak gibi görünüyo