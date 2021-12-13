Draven CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

League of Legends’ın sinir bozucu ve gereğinden fazla kuvvetlenen nişancılarından biri olan Draven’in tüm yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, CT’lerini ve oynanış ipuçlarını sizler için bir rehber haline getirdik.

Noxus’lu büyük general Darius’un kaçık kardeşi Draven, sahip olduğu savaş becerilerini ülkesi adına kullanmak yerine kendini ve sahip olduğu gladyatör arenasında seyircilerini eğlendirip egosunu tatmin etmek adına kullanıyor.

League of Legends’ta da Draven bu gücünü yine egosunu tatmin etmek için kullanıyor. Güçlü nişancı şampiyonu Draven’ın tüm yeteneklerini, güçlü yönleri ve zayıf yönlerini, tüm CT’leri ve oynanış ipuçlarını sizler için sıraladık.

Draven’ın tüm yetenekleri: Sonsuza kadar gidebilen ve çağırdığında dönen balta

Pasif – Draven Ligi: Draven, dönen baltalarını yakaladığında minyon ve canavar kestiğinde veya kule yıktığında hayranlık yükü kazanır. Bir rakibi katletmek bu hayran yüklerini Draven için altına dönüştürür.

Q – Dönen Balta: Draven’ın saldırısı ekstra fiziksel hasar verir ve rakibin üzerinden balta sektirir. Baltayı yakalarsa Draven bu baltayı tekrar kullanabilir. Draven aynı anda iki balta döndürebilir.

W – Adrenalin Seli: Draven hareket ve saldırı hızı kazanır. Balta yakalamak bu yeteneğin bekleme süresini sıfırlar.

E – Geri Dur: Draven rakiplerine iki tane balta fırlatarak onları kenara savurur ve hasar verir.

R – Ölüm Pervanesi: Draven, sonsuza kadar gidebilen ve istediği zaman geri çağırabildiği baltalar fırlatır.

En güçlü nişancı şampiyonlardan biri olan Draven’ın güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Draven, en güçlü nişancı şampiyonlarından biridir. Draven, Pasif ve Q'su sayesinde, hayranlık yüklerini bozdurabilirse birçok şampiyondan daha fazla altın kazanabilir. Draven inanılmaz derecede güçlü bir 1v1 şampiyonudur ve yenemeyeceği nişancı neredeyse yoktur. Bu, onu nişancı eşleşmelerinin çoğunda harika bir seçim haline getiriyor.

Zayıf yönleri:

Draven’ın oynanış mekaniğine alışmak çok zor ve çok fazla alıştırma istiyor. Q yeteneğinin etrafıdna oynamak bir hayli zordur. Çok fazla hayranlık yükünüz olduğunda ölürseniz, çok fazla bedava altını kaçırırsınız. Savaşlarda Q'sunu yerden alması gerektiğinden, Draven için takım savaşı zor olabilir. Onları alamazsa Draven’ın hasarı çok azalacaktır.

Onu yıkabilecek Draven CT’leri

Kog’Maw

Ashe

Vayne

Draven’ın en büyük düşmanları onu saldırı hızında yenebilen ve yavaşlatabilen şampiyonlar. Saldırı hızında onu en iyi yenen şampiyon Kog’Maw ve eğer yanında Lulu’su vars Draven’ın vay haline. Ashe, Draven’ı yavaşlatarak ona yetişmesini engelliyor ve desteğiyle onu hızlıca eritebiliyor. Vayne de Kog’Maw’a benzer şekilde saldırı hızı ve gerçek hasarıyla Draven’ı saf dışı bırakabiliyor.

Cellat Draven oynamak için ipuçları:

Erken oyunda Draven çok güçlüdür. Baltalarını yerden almayı sürdürebilirse 1. seviyede bile dümdüz skor alabilir. Bu yüzden erken oyunda bu özelliğinizi rakibi ezmeye kullanın. Orta oyunda Draven ile yine çok güçlüsünüz. 2 eşya seviyesinde Draven çok absürt bir hasar çıkartıyor, takım arkadaşlarınızla oynayıp 2v2, 3v3’leri çok kolay kazanabilirsiniz.

Geç oyunda Draven eğer kasamamışsa işlevi biraz düşebiliyor. Eğer kasmışsanız rakiplerinizi kovalamaktan çekinmeyin zira 2 vuruşta öldürebilirsiniz. Eğer kasmamışsanız tanklarınızın arkasında durun ve güvenli bir şekilde hasar çıkarmaya çalışın.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Draven’ın tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.