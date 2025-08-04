Frost & Sullivan raporuna göre Dreame, 2025’in ilk yarısında 18 ülkede pazar lideri konumuna yükseldi.

Akıllı temizlik teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarından Dreame Technology, Frost & Sullivan’ın yayımladığı 2025 yılı ilk yarı raporuna göre robot süpürge pazarında 18 ülkede liderliğe yükseldi. Bu başarı, markanın global büyüme stratejisini ve inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde Dreame’nin global robot süpürge satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre %178 oranında arttı. Kuzey ve Doğu Avrupa başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu pazarlarında etkileyici bir büyüme kaydeden marka, İsveç’te %62, Danimarka, Polonya ve İsrail’de %50’nin üzerinde, Norveç, İsviçre ve Finlandiya’da ise %45’i aşan pazar paylarıyla dikkat çekti.

Küresel Başarı, Türkiye’ye Yansıyor

Dreame, sadece Avrupa ve Asya’da değil, Kuzey Amerika’da da güçlü bir büyüme trendi sergiliyor. 2025 Bahar kampanyası döneminde, Amazon ABD’de L40 Ultra modeliyle 2’si 1 arada robot süpürge kategorisinde lider olan Dreame, Kanada’da da L10s Ultra Gen2 modeliyle zirveye yerleşti. Aynı dönemde, Kuzey Amerika’daki toplam kanal gelirleri yıllık bazda %362 artış göstererek rekor bir büyüme performansı sergiledi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan ilk Dreame mağazaları, bu pazarlardaki fiziksel erişimi de güçlendirdi.

Dreame ürünleri günümüzde 100'den fazla ülke ve bölgede satışta, 6.000’den fazla fiziksel mağazada kullanıcılarla buluşuyor. Marka, 30 milyondan fazla haneye ulaşmış durumda.

Küresel temizlik teknolojileri pazarı da istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. GfK ve China Market Monitor verilerine göre, 2024 Eylül itibarıyla (Kuzey Amerika ve Rusya hariç) global pazarın büyüklüğü 15,2 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıla göre %4,2 artış kaydedildi. Robot süpürgeler ve ıslak-kuru zemin temizleyiciler bu büyümede önemli rol oynadı.

Akıllı ev ekosistemlerinin gelişimi ve yurtdışı pazarlardan gelen yoğun talep, Dreame’nin büyümesini daha da hızlandırmak için güçlü bir zemin oluşturuyor. Şirket, robot temizlik teknolojileri alanında global liderlik konumunu daha da sağlamlaştırmaya kararlı.

Türkiye Pazarı İçin Hedef Liderlik

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, markanın Türkiye’deki planlarını şu sözlerle aktardı:

“İstanbul’da açmayı planladığımız yeni mağazamız, Türkiye pazarına verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dreame olarak akıllı temizlik çözümlerinde liderliğe oynamayı hedefliyoruz. Yeni teknolojilerimizle Türkiye’deki kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam etmek istiyoruz.’’

Sektörel Gelişmeler

Frost & Sullivan’ın raporuna göre, 2025’in ilk yarısında öne çıkan trendler arasında sıcak suyla temizlik, tam otomatik istasyon sistemleri, AI destekli engel tanıma ve robotik kol teknolojileri yer aldı. Dreame, bu teknolojilerin çoğuna öncülük eden ürünleriyle pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.