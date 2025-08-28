Dreame, otomotiv sektörüne giriş yapacağını açıkladı. Şirketin ilk otomobili tam elektrikli olacak. 2027'de piyasaya sürülecek otomobil, Bugatti Veyron'a rakip olacak şekilde geliştiriliyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören popüler süpürge üreticisi Dreame'den bomba bir açıklama geldi. Şirket, yayımladığı bir basın açıklaması ile otomotiv sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Üstelik Dreame, ilk otomobili için de kolları sıvamış durumda. Her şey yolunda giderse bu otomobil, 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Dreame, otomotiv sektöründe oldukça iddialı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Zira şirketin üzerinde çalıştığı otomobil, Bugatti Veyron'a rakip olacak şekilde tasarlanıyor. Ultra lüks yapıda olacak otomobil, şirketin açıklamasına göre dünyanın en hızlı otomobili olacak.

Bir otomobilden çok daha fazlası olacak

Dreame tarafından yapılan açıklamaya göre otomobil, geleneksel lüks otomobilden çok daha fazlasını sunacak. Zira bu otomobil, Dreame markasının diğer ürünleriyle entegre çalışacak. Bunun için yeni bir akıllı ekosistem inşa edileceğini açıklayan Dreame, konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

Dreame tarafından üretilecek ilk elektrikli otomobil için 1.000 kişilik bir ekip kurulmuş durumda. Henüz erken aşamada olan otomobil, gelecek yıl test aşamasına geçecek. Önce Çin pazarına sunulacak otomobil, sonraki aşamada Avrupa pazarına açılacak. Bakalım bu otomobil bir gün Türkiye pazarına girecek mi...