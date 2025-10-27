Tümü Webekno
Robot Süpürge Markası Dreame, İlk Akıllı Televizyonlarını Tanıttı

Robot süpürgeleriyle tanıdığımız Dreame, yepyeni bir kategoriye daha giriş yaptı. Şirket, Dreame V3000 Aura 4K mini LED televizyon serisini tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Üst düzey süpürgeleriyle tanıdığımız Dreame, son aylarda sunduğu ürün kategorilerini iyice genişletmeye başlamıştı. Öyle ki dev firmanın çamaşır makinelerinden buzdolaplarına, telefonlardan klimalara kadar birçok farklı ürünle karşımıza çıktığını görmüştük. Şimdi ise yepyeni bir kategoriye daha giriş yaptı.

Dreame, ilk akıllı televizyon serisi V3000 Aura’yı tanıttı. 4K ve mini LED olarak gelen bu seride herkesin evinde isteyeceği harika özelliklere sahip televizyonlar bulunuyor. Gelin bu cihazlarda sunulacak özelliklere birlikte göz atalım.

Dreame V3000 Aura 4K mini LED televizyon serisi neler sunuyor?

dream

Seri, toplamda 5 farklı versiyonla kullanıcılara sunulacak. Bunlar; 55, 65, 75 ve devasa 100 inçlik boyutlar olarak geliyor. 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip televizyonlarda QLED teknolojisiyle mini LED panel bulunuyor. Her bir TV’nin kendine has özellikleri var. Örneğin 100 inçlik versiyonda 2800 nitlik parlaklık görüyoruz. Diğerlerinde 2200 nit parlaklık sunuluyor.

55 inçlik versiyonda 144 Hz’lik yenileme hızı var. Ekranın büyümesiyle bu oran 150 Hz’e çıkıyor. 5.3 ms’lik tepki süresi, HDMI 2.1, dört çekirdekli ARM-Cortex-A73 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB’a çıkan depolama özellikleri de TV’lerde mevcut. 128 GB yalnızca 100 inçte var. Diğerleri 64 GB depolamayla geliyor.

drtem

Bağlantı tarafında da dikkat çeken detaylar görüyoruz. Cihazlarda Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.4, Ethernet portu, 4 HDMI girişi bulunuyor. Bunlara ek olarak USB 3.0 portu, USB 2.0 portu var. Televizyonlar, Android tabanlı Dreame’in kendi işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. 2.1.2 kanallı Dreame Master akustik sistemi, çift surround sound hoparlörlerle birleşiyor ve boyuta bağlı olarak 49W ile 91W arasında çıkış sağlıyor. Dolby Atmos desteğini de ekleyelim.

Dreame V3000 Aura 4K mini LED televizyon serisi fiyatları

Versiyon Fiyatı
55 inç 560 dolar
65 inç 770 dolar
75 inç 1.040 dolar
85 inç 1.400 dolar
100 inç 2.030 dolar
Robot Süpürge Markası Dreame, Şimdi de Kurutmalı Çamaşır Makinesi Tanıttı Robot Süpürge Markası Dreame, Şimdi de Kurutmalı Çamaşır Makinesi Tanıttı
Süpürge Markası Dreame, Otomobil Sektörüne Giriyor: İlk Model Bugatti Veyron Rakibi Olacak Süpürge Markası Dreame, Otomobil Sektörüne Giriyor: İlk Model Bugatti Veyron Rakibi Olacak
