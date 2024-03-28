Piyasada tonla robot süpürge var ve bunlar arasında bir seçim yapmak çok zor. Bu içeriğimizde, özellikleriyle kendine hayran bırakacak Dreame L20 Ultra modeline yakından bakacağız. Ürün, profesyonel robot süpürge arayanlar için en iyi tercihlerden biri.

Teknolojinin gelişmesi, hayatımızda büyük ölçüde değiştirdi. Mesela geçmişte saplı süpürgeler varken artık robot süpürgeler, hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi hâline geldi. Ancak piyasada çok fazla model bulunuyor ve aralarında bir seçim yapmak gerçekten zor. Şimdi sizlere, profesyonel düzeyde bir robot süpürge arayanlar için ideal olan bir modelden bahsedeceğiz.

Bir süredir Türkiye’de de ses getirmeye başlayan markalardan bir tanesi olan Dreame’nin “L20 Ultra” modeli, gerçek anlamda işinizi kolaylaştıracak robot süpürgelerden bir tanesi. Yüksek emiş gücünün yanı sıra paspas ve otomatik boşaltma özellikleri sunan robot süpürge, her seferinde temizlik haznesini boşaltmakla uğraşmak istemeyenler için birebir.

Dreame L20 Ultra teknik özellikleri:

Emiş gücü: 7.000 Pa

Dahilî toz haznesi: 300 ml

Dahilî su haznesi: 80 ml

İstasyon su haznesi: 4,5 litre

İstasyon toz haznesi: 3,2 litre

Batarya: 6.400 mAh

Maksimum temizleme alanı: 300 metrekare

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Dreame L20 Ultra, 7.000 Pa çekiş gücü ile piyasadaki en güçlü süpürgelere bile kafa tutan bir ürün. Üstelik bu robot süpürgenin sahip olduğu 3,2 litrelik toz bölmesi, 75 güne kadar temizliğin keyfini sürmenizi sağlıyor. Diğer robot süpürgelerde en fazla iki üç süpürmede dolan hazneler bulunuyorken L20 Ultra, iki buçuk ay boyunca hazne temizleme işini otomatik olarak halledebilecek.

Robot süpürgelerin en büyük sorunlarından bir tanesi, köşe temizlikleri. Piyasadaki pek çok ürün, köşe temizliğini yeterince iyi yapamıyor. Bu da evin temiz, ancak en çok toz toplayan köşelerin kirli kalmasına yol açıyor. İşte L20 Ultra’da bulunan akıllı algoritma, kuytu köşelerin bile tertemiz edilmesini sağlıyor.

Dreame L20 Ultra’nın mop özelliğine ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Zira Dreame mühendisleri, bu ürün için hayli kafa yormuş gibi görünüyorlar. Robot süpürgedeki paspas, kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip. Ayrıca L20 Ultra’nın su haznesi de otomatik olarak dolduruluyor. 4,5 litrelik bir hazneye ev sahipliği yapan cihaz, su ihtiyacı oluştukça robot süpürgenin haznesine aktarım yapabiliyor. Öte yandan; Dreame L20 Ultra’nın sıcak hava paspas kurutma özelliği olduğunu da söylemeliyiz. Bu özellik, paspas aparatının bakteri üretmesini engellemeye yarıyor.

Dreame L20 Ultra’daki dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de kılsız fırça teknolojisine ev sahipliği yapıyor olması. Bu büyük bir avantaj çünkü yerdeki ip ve saç kılı, standart robot süpürgelerde sıkıntı yapıyor. Tüketicinin, fırçayı düzenli olarak temizlemesi gerekiyor. İşte L20 Ultra’nın kauçuk malzemeden üretilen kılsız fırça teknolojisi, sizi bu işten de kurtaracak. Eğer ürüne göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.