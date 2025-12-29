Robot Süpürge Markası Dreame, İlk Otomobilinin Rüyalarınıza Girecek Tasarımını Paylaştı!

Robot süpürge firması Dreame, birkaç ay önce duyurduğu ilk otomobilinin görsellerini paylaştı. Yaklaşmakta olan otomobil, benzersiz görünmeyecek olsa da büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz yaz sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'de de çok sevilen robot süpürge firması Dreame'nin otomobil sektörüne gireceğinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapılan bir açıklamada ise firmanın milyar dolarlık sipariş aldığı belirtilmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dreame, yaklaşmakta olan otomobilinin resmî görsellerini yayımladı. Sportif görünüme sahip olacağını anladığımız otomobil, tüm otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dreame'nin ilk otomobili işte böyle görünecek

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere otomobil, aerodinamiği iyileştirilmiş yapısı ile ön plana çıkacak. McLaren tarafından üretilen hiper otomobilleri andıran Dreame otomobil, 1.000 beygirin üzerinde güç üretecek ve 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacak.

Gövdeye gömülü kapı kolları, çift renk gövde ve arka spoiler, bu kategoride alışık olmadığımız hususlar değil. Ancak Dreame'nin otomobili, gerçekten etkileyici görünecek diyebiliriz.

Dreame, gelecek haftalarda başlayacak CES 2026 etkinlikleri kapsamında bu otomobili duyuracaktır. Ancak yapılacak açıklamaların ne kadar detaylı olacağı konusu şimdilik büyük bir muamma. Öte yandan; aracın iç tasarımını görüp görmeyeceğimiz de şimdilik belli değil.