Son Zamanlarda Droneların Kullanıldığı En İlginç Alanlar

Ufak gövdesine rağmen gökyüzüne hâkim olabilen dronelar, bugüne kadar pek çok alanda karşımıza çıktı. Peki son zamanlarda hakkında çok az şey duyduğumuz dronelar, hangi alanlarda ve ne için kullanıldı?

Bir zamanlar gündemi oldukça meşgul eden dronelar, birkaç haftadır pek konuşulmuyor. Geçmişte birçok havalimanının geçici olarak uçuşları durdurmasına yol açan ve daha birçok insanın mağdur olmasına aracı olan dronelara karşı günümüzde farklı önlemler alınmış durumda.

Önlemler, droneların dikkatsizce kullanılmasını hayli azaltmış olsa da bu uçan cihazlar, günümüzde hâlâ pek çok amaç için kullanılıyor. Ayrıca droneları kullananlar yalnızca sivillerden de oluşmuyor. Çeşitli ülkelerin güvenlik güçleri de droneları aktif olarak kullanıyor. Gelin, son zamanlarda karşılaşılan en ilgi çekici drone kullanımlarına bir göz atalım.

Corona virüsünü önlemek için insanları drone ile uyarmak:

Corona virüsünün patlak verdiği ülke olan Çin’de bugüne kadar 20.000’den fazla insana virüs bulaştı. Şimdiyse ülkenin bazı kesimlerindeki güvenlik güçleri, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için insanları uyarmada droneları kullanmaya başladı.

Yukarıdaki videoda megafonun bulunduğu droneların insanları nasıl uyardıklarını görebiliyoruz. Yetkililer, maske takmayan insanlara maske takmalarını söylüyor ve Corona virüsünün çok tehlikeli olduğunu aktarıyor. Bazı haberlere göreyse dronelar, insanların ateşlerini ölçmek için bile kullanılıyor.

Dondurma teslimatı:

2017 yılında Unilever isimli bir gıda şirketi, Ice Cream Now isimli bir hizmet başlattı. Şirketin amacı, isteyen kişilere dondurma teslimatı yapmaktı. Şirket, teslimatı daha hızlı yapabilmek için Japon Terra Drone Corp. şirketiyle ortaklık gerçekleştirdi ve drone ile dondurma teslimatına başladı.

Gökyüzünü bir ekrana dönüştürmek:

Macaristan’da CollMot isimli bir eğlence şirketi, dronelarla yapılan ışık gösterisine yeni bir boyut kazandırdı. Şirket, normalde bir ışık gösterisinin gerçekleşmesi için gereken drone sayısını binlerden yüzlere indirdi. CollMot, bunu başarmak için oldukça zekice bir yöntem kullandı.

CollMot, her bir araca duman üreten bir ekipman yerleştirdi. Böylece 100 kadar drone, gökyüzünde kocaman bir perde oluşturdu. Ardından gökyüzündeki bu yapay ekrana yerden ışık yansıtıldı ve ortaya göz alıcı görüntüler çıktı.

Böcekleri yok etmek:

Kenya’daki tarım arazileri, devasa boyuttaki çekirge sürüleri tarafından tehdit altında kaldı. Benzer bir durumla karşılaşan Ruanda hükûmeti, daha önce dronelarla ilaçlama tekniğini kullanmıştı. Kenya da Ruanda’nın izini takip etme yönünde oldukça istekli.

Kenya’da bir drone şirketinde yönetici olan Kush Gadhia, bir günde 130 kilometre mesafe kat eden sürülerle başa çıkmak için droneların kullanılabileceğini söyledi. Rüzgâra göre yön belirleyen çekirgelerin önüne bu sayede bir şekilde bir engel koyulabilecekti.

Bugün üretilen droneların kullanım alanları, hâlâ bir nebze kısıtlı olsa da gelecekte çok daha iyi drone teknolojileriyle birçok alanda droneların kullanıldığını göreceğiz. Elbette bu noktada aklımıza günümüzde de pek çok kez denenen kargo teslimatları geliyor ancak dronelar, yalnızca kargo taşımacılığı için kullanılmayacak. Sizce droneları gelecekte hangi amaçlarla kullanacağız? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.