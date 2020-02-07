Son 2 Yılda Elektrikli Scooter Kazalarında Ölen Kişi Sayısı

Elektrikli scooter’lar, sürdürülebilir ve çevreci bir ulaşım deneyimi sunduğu için dünyanın birçok şehrinde hızlı popülerleşmeye devam ediyor. Fakat bugün yayınlanan bir araştırma, 2018'den beri elektrikli scooter kazalarında en az 29 kişinin öldüğünü ortaya koyuyor.

Birçok ülke, şehirlerdeki emisyon oranlarını azaltmak için proaktif bir politika izliyor. Hatta İrlanda gibi bazı ülkeler, karbon emisyonunu düşürmek için 2030'dan itibaren benzinli ve dizel araçları yasaklamaya hazırlanıyor. Sürdürülebilir ve temiz bir ulaşım için pek çok alternatif bulunuyor. Elektrikli scooter, bisiklet ve hibrit/elektrikli otomobiller, akla ilk gelen çözümlerden.

Son dönemde ABD ve Avrupa merkezli birçok elektrikli scooter start-up’ı hayata geçti. Ülkemizde faaliyet gösteren Martı da bunlardan biri. Fakat yapılan araştırmalar, bu çevre dostu ulaşım yöntemine henüz tam olarak hazır olmadığımızı gösteriyor.

Quartz’ın analizine göre, Bird ve Lime gibi şirketlerin popülerlik kazandığı 2018 yılından bu yana e-scooter kazalarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Rapora göre mağdurların çoğu erkekti. Raporda ayrıca ölümlerin birincil nedeninin motorlu araç çarpması olduğu ifade ediliyor. 29 kazadan 11’ine karışan San Francisco merkezli elektrikli scooter şirketi Lime, bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre 2018'de ABD'de motorlu taşıt kazaları sonucu 36.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde 6.000'den fazla yaya ve 857 bisikletçi de bulunuyor. Hatta sadece 2019'da New York'ta 29 bisikletçi kaza nedeni ile hayatını kaybetti. Bu rakamlarla karşılaştırıldığında, söz konusu ölü sayısı görece çok gelmeyebilir ancak yaygın görüş, elektrikli scooter sektörünün arkasına aldığı rüzgar nedeniyle denetlenmediği yönünde.

Elbette bu yeni nesil ulaşım çözümüne temkinli yaklaşan şehirler de bulunuyor. Örneğin; Paris belediyesi, şehirdeki scooter şirketlerinin sayısını sınırlamayı ve en fazla üç firmaya lisans vermeyi planlıyor. ABD'nin Nashville kenti ise Haziran 2019’da bir adamın elektrikli scooter kazasında ölmesinin ardından, elektrikli scooter pilot programını sonlandırmıştı.