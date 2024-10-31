Dropbox, personel sayısını azaltma kararı aldığını ve bu süreçte işten çıkarılacak çalışan sayısını duyurdu.

Bulut tabanlı hizmetler sunan Dropbox, yaptığı açıklamayla personelinin %20'sini işten çıkaracağını duyurdu. CEO Drew Houston, bu kararın bir "geçiş dönemi" sürecinin parçası olduğunu belirtti.

Houston, çalışanlara gönderdiği mektupta, toplamda 528 kişinin işten çıkarılacağını ifade etti.

Dropbox, yeni stratejilerini açıklayacak

Kararın amacının, şirketin "aşırı yatırım yaptığı" alanlarda kesintiler yaparak "daha verimli" bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı. Ayrıca işten çıkarmaların 63 ila 68 milyon dolar arasında bir maliyet getireceğini ve çoğu ödemelerin 2024'ün son çeyreğinde yapılacağını aktardı.

Şirket, son dönemlerde pazar payını rakipleri karşısında kaybetmiş durumda. Son mali çeyreğinde yalnızca 63 bin yeni kullanıcı ekleyen Dropbox, gelir artışında da düşüş yaşadı. Houston, işin bazı kısımlarında müşteri taleplerine yanıt veremediğini ve sektör ortalamalarının altında performans gösterdiklerini de sözlerine ekledi. Önümüzdeki günlerde yapılacak tüm değişikliklerin ve 2025 stratejilerinin detayları paylaşılacağını belirtti.