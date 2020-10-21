Verilerin depolanması için tercih edilen bulut depolama hizmeti Dropbox, 6 kullanıcıya kadar çıkabilen 2 TB depolama alanına sahip yeni bir plan duyurdu. Ailelere yönelik olan planın detayları da açıklandı.

Günlük hayatımızda bilgisayarlar en çok kullandığımız araç haline geldi ve sınırlı depolama alanlarına sahip oldukları için harici veya bulut depolama sistemlerini kullanmak da neredeyse bir zorunluluk oldu. Bu noktada kullanıcıların imdadına koşan Dropbox, yeni bir planını kullanıcılarına duyurdu.

Aileleri hedef noktası olarak belirleyen Dropbox, 2 TB'lık depolama alanı sağlayan planının detaylarını paylaştı. 6 kişiye kadar kullanım sağlayan yeni plan, tek bir abonelik sistemi üzerinden satın alınabiliyor. Tanımlanan 2 TB'lık depolama alanıysa plan içerisindeki tüm kullanıcılar arasında paylaştırılıyor.

İster özel ister gizli depolama alanı

Ailelerin verilerini saklaması için hazırlanan planda son derece kullanışlı bir özellik de bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar dosyalarını kendilerine özel ve başkasının erişemeyeceği şekilde saklayabilmenin yanı sıra plan içerisindeki herkesin görebileceği ve erişebileceği şekilde saklama imkanına da sahip oluyor.

Kısaca bir örnek vermemiz gerekirse ailecek bir tatile gittiğiniz zaman herkesin aynı fotoğrafları kendi özel alanına yüklemesi yerine aile klasörünüze bu fotoğrafları yükleyip herkesin erişimine sunabilirsiniz. Bu sayede birlikte geçirdiğiniz anıları hep beraber görme imkanına sahip olurken aynı zamanda da alandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Dropbox 2 TB'lık aile planı fiyatı

Dropbox'ın sunduğu bu aile planının fiyatına gelecek olursak hizmetin aylık olarak faturalandırdığında aylık 19,99 dolar, yıllık olarak faturalandırıldığındaysa aylık 16,99 dolar gibi bir fiyatla çıkacağını söyleyebiliriz. Şu anda hizmetin Türkçe sayfası bulunmadığı için Türkiye'ye özel bir fiyattan da söz etmek mümkün değil.

Tabii ki Dropbox'ın hizmetini diğer bulut depolama hizmeti sağlayıcılarıyla karşılaştırmakta da fayda var. Google One, benzer bir planı ayda 9,99 dolara sağlarken Microsoft 365 Family'de benzer fiyata 1 TB'lık bir depolama alanı sağlanıyor ancak tüm kullanıcılar 1 TB'a erişebildiği için toplam depolama alanı 6 TB'a çıkıyor.

Peki siz Dropbox'ın aile planını ilgi çekici buluyor musunuz? Sizce bulut depolama hizmetleri olması gerektiğinden daha mı pahalı yoksa verdiğiniz paraya gereken hizmeti mi alıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.