DSÖ'den Aşı Karşıtlarını ve Yanlılarını Kızdıracak Açıklama

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda Avrupa’daki vaka ve ölüm verilerinden bahsetti. COVID-19 aşısı zorunluluğuna da değinen Kluge, aşı karşıtlarını da yanlılarını da iki arada bir derede bırakacak ifadelerde bulundu.

Şimdilik ortada genel bir COVID-19 aşısı zorunluluğu olmasa da bu zorunluluğu taşıyan mekanların sayısı dünyanın her yerinde git gide artıyor. Dün bir haberimizde bir hastanenin hasta ve çalışanları korumak için son çare olarak aşı olmayan çalışanlarını kovduğundan bahsetmiştik. Bugün de bir kovulma söz konusu olmasa da zorunlulukla ilgili çok daha genel bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, şu anda oldukça tartışmalı bir konu olan ve bazı Avrupa ülkelerinde üzerine düşünülen COVID-19 aşısı zorunluluğu hakkında açıklama yaptı. Avrupa’daki COVID-19 ölümlerinde gerçekleşen artışa değinen Kluge, zorunluluğun “mutlak son çare” olduğunu ifade etti.

"Seçenekler tükenirse uygulanabilir"

Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında şu anda Avrupa’nın pandemi konusunda en çok konuşulan maddelere değinen Hans Kluge, sözlerine vaka verileri ve ölüm miktarıyla başladı. Geçen ay Avrupa genelinde 120 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Kluge, aşıların Aralık 2020 - Kasım 2021 döneminde en az 470 bin kişinin hayatını kurtardığını da belirtti.

Aynı açıklamalara göre Avrupa ve Orta Asya'da nüfusun %55’i 2 doz COVID-19 aşısını oldu. Avrupa’daki 53 ülkenin 43’ünde “en savunmasız” gruplara ek doz yardımı yapılmaya başladı. 5-14 yaş grubundaki vakalar arttı ve hatta, ortalama nüfusun vakalarından 2-3 kat daha fazla olacak duruma geldi. Okulların yakında Noel nedeniyle kapanacağını hatırlatan Kluge, aşı zorunluluğuyla ilgili açıklamalarında "Aşıya ilişkin zorunluluklar mutlak son çaredir. Aşılamayı teşvik eden diğer seçenekler tükendiğinde uygulanabilir" ifadelerini kullandı.