COVID-19 İçin Geliştirilen Tek İlaç Kullanım Onayı Aldı

Roactemra ve Actemra adlarıyla çıkan COVID-19 ilacı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı. Yüzlerce euroya satılan ilaç, ölüm ve yoğun bakıma kaldırılma oranlarını bir hayli düşürecek gibi görünüyor.

Aşılardan sonra COVID-19 konusundaki en büyük umudumuz, bir COVID-19 ilacının üretilip kullanım onayı almasıydı. Bu onayı almaya en yakın ilaç ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tavsiye edilen, Roche adlı firmanın ürettiği ilaçtı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bugün İsviçreli ilaç şirketi Roche’nin ürettiği COVID-19 ilacına onay verdi. Salgına ilaç tedavisinin de net bir şekilde dahil olmasını sağlayan ilacın fiyatı ise en azından şimdilik biraz tuzlu.

Seneye alternatifleri çıkabilir

Roche’nin koronavirüs ilacı RoActemra, bugün COVID-19 hastalarını iyileştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş tek ilaç olarak kullanım onayını aldı. Bu adım, aşı dışında araçların da pandemiye karşı verilen savaşa destek çıkması için oldukça önemli. Zira ilacın üretimi artarsa ya da farklı alternatifleri de üretilirse, fiyatı birçok kişinin ulaşabileceği şekilde değişebilir.

Ancak fiyat şimdilik sadece hastalığı ağır geçirenlerin tercih edeceği bir fiyata sahip. Özellikle euro kurunun güncel halini göz önünde bulundurursak bu ilacı Türkiye’de kaç kişi alır bilemiyoruz. RoActemra ve Actemra adlarıyla satılan ve etken maddesi ‘tocilizumab’ olan ilacın planlanan satış fiyatı şu anda enjeksiyon başına 800 euro. İlaç ölüm ve yoğun bakıma kaldırılma oranlarını ciddi miktarda düşürüyor. Uzmanlar, 2022 yılında yeni ilaçların da çıkmasıyla birlikte COVID-19’a karşı çok ciddi silahlarımızın olacağını ve fiyatların da düşmesiyle ölüm oranlarının olabilecek en az seviyeye ineceğini söylüyor.