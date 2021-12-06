ABD’de Bir Hastane, Aşı Karşıtı 200 Çalışanını Kovdu

ABD’de bir hastane, çalışanlarına COVID-19 aşısı olmak için belli bir süre verdi. Aşı olmayı reddeden çalışanlarına biraz daha süre veren hastane yönetimi, yakın zamanda aldığı kararla 200 kadar çalışanı işten çıkardı.

Bildiğiniz gibi COVID-19 aşısı olmayanlar haftada 2 kez PCR testi olmadıkça birçok yere giriş yapamıyor. Hatta bazı mekan ve etkinliklere girmenin tek yolu 2 doz aşıyı da almış olmak. Bunun nedeni ise aşı olanların sadece hasta olma olasılıklarının değil virüsü taşıma olasılıklarının da düşmesi. Ancak aşı karşıtlığı devam ederken herkes tak diye kolunu uzatmayabiliyor.

Bu sorundan en çok etkilenen kurumlardan biri hastaneler. Çünkü aşı olmayan sağlık çalışanları az da olsa varlar ve hergün yüzlerce, belki de binlerce kişiyle bir arada bulunuyorlar. Sadece ilgilendikleri ve yakınında bulundukları hastaları sayarsak bile enfekte olmuş tek bir sağlık çalışanının virüsü onlarca kişiye yayması mümkün. ABD’deki bir hastane, başka hastanelerde de olabildiği gibi bu sorundan muzdaripti. Aşı olmayı reddeden onlarca çalışanı bulunan ve riski göze alamayan hastane yönetimi, yaklaşık 200 çalışanını işten çıkardı.

"Başka çaremiz kalmadı"

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan UMass Memorial Health hastanesi, aşı olmamış çalışanlarına 1 Kasım tarihine kadar aşı olma zorunluluğu getirdi. Çalışanların %98’i, aşı karşıtı ya da yanlısı fark etmeksizin aşılarını oldu. Hastane yönetimi, aşı olmayı reddeden %2’lik kısma yaptırım uygulamak için 1 ay daha bekledi. Hastane ortamını, çalışanları ve hastaları daha fazla riske sokmak istemeyen yönetim, 200’ün üzerinde aşısız çalışanın sözleşmelerini feshetti.

Hastane yönetimi, başka insanların sağlığı da söz konusu olduğundan dolayı başka çarelerinin kalmadığını belirtti. Yakın zamanda ise hastane dışında çalışma alanlarında da benzer zorunluluklar getirecek bir karar alınmıştı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 27 Aralık’tan itibaren özel sektör çalışanlarının aşı zorunluluğu olacağını duyurmuştu. Bunun dışında şimdilik bu kadar kapsamlı bir düzenleme bulunmuyor, ancak ilaçların yaygınlaşmasına bolca süre varken birçok kuruluştan ve otoriteden bu tarz kararlar duymamız olası.