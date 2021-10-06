Dünya Sağlık Örgütü, Sıtma Aşısını Onayladı

Afrika’da her yıl yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığı için hazırlanan aşı, DSÖ tarafından kullanım onayı aldı.

Özellikle Afrika’da sıkça görülen ve sivrisinekler tarafından yayılan sıtma hastalığı, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Fakat bu ölümcül hastalığın bugüne dek onaylanmış bir aşısı bulunmamaktaydı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sahra Altı Afrikası’nda yetişkinlerin ve özellikle çocukların ölümüne neden olan sıtma hastalığı için geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanım onayını verdi.

Dünyanın kaderini değiştirebilir

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen konferansta aşının önemli hakkında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu eski ve korkunç hastalığa karşı etkili bir aşının geliştirildiği günü görmeyi çok arzuluyordum” dedi. Sıtmayla mücadelede son yıllarda ilerleme kat edilemediğini belirten Ghebreyesus, “Her sene 200 milyonun üzerinde vaka ve 400 bin kayıp yaşanıyor. Bu ölümlerin üçte ikisini ise ne yazık ki çocuklar oluşturuyor” diyerek hastalığın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu tekrar hatırlattı.

Sıtmayla mücadelede hâlâ uzun yollar kat edilmesi gerektiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, “Bu aşı dünyaya bir hediyedir, fakat sıtmanın en ağır olduğu kıta olması sebebiyle değeri en çok Afrika’da hissedilecektir” dedi.

Pilot uygulama başarıyla sonuçlandı

Faz 3 çalışmaları 2017’de tamamlanan aşının pilot uygulaması 2019 yılında, Doğu Afrika’daki Malavi’de başlamıştı. DSÖ’nün onaylanmasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği’nin (GAVI) RTS,S/AS01 sıtma aşısının kullanımının onaylanması ve dozların temin edilerek ülkelere dağıtılması bekleniyor.

Sıtma hastalığı, plazmodium adı verilen bir paraziti taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı ve bulantı gibi yan etkileri bulunan ölümcül bir hastalıktır.

Ölümcül hastalıkların başında gelen sıtma, her 2 dakikada bir bir çocuğun ölümüne sebep olan ve her yıl ortalama 500 bin insanın ölümüne sebep oluyor