Einstein’ın Asistanı: Einstein 5 Uzaylının Cesedini İnceledi

Bir dönem Albert Einstein’ın asistanlığını yapan Dr. Shirley Wright, ünlü fizikçinin 5 uzaylıya otopsi yaptığını iddia etti.

Döneminin en büyük dâhilerinden olan ve günümüzde bile bilim dünyasını yön veren teorik fizikçi Albert Einstein hakkında daha önce pek çok teori ortaya atlmıştı. Fakat bu seferki teori bizzat Einstein’ın asistanından geldi.

Ünlü fizikçinin eski asistanı olan Dr. Shirley Wright, Einstein’ın 5 adet uzaylı cesedini incelediğini ve kendisinin buna bizzat şahit olduğunu iddia etti.

Roswell olayının ardından Einstein çağırıldı

İngiliz The Sun gazetesindeki habere göre Dr Shirley Wright, 1947 yılında ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell kentinde yaşandığı iddia edilen UFO kazasında ele geçirilen 5 uzaylının otopsisine katıldıklarını söyledi.

Wright, Albert Einstein ile birlikte New Mexico’ya yapılan ve “çok gizli” olarak nitelendirilen bir gezide ünlü fizikçiye eşlik ettiğini belirtti. Yaptıkları gezide Roswell’de düşen UFO’yu gördüğü belirten Wright, “Disk şeklindeydi, bir tür içbükeydi. Boyutu hangar tabanının dörtte biri kadardı. Geminin gövdesi bugün oldukça parlak diyebileceğim bir malzemeden yapılmıştı fakat yaklaştığınızda rengi epey mattı. Neyden yapıldığını epey merak etmişlerdi” dedi.

“Einstein, uzaylıların gelişini normal karşıladı”

2015 yılında ölmeden önce Roswell olayıyla ilgili bildiklerini ünlü “UFO avcısı” Sheila Franklin’e anlatan Wright, Einstein’ın uzayılar hakkında söylediklerini not aldığını belirtti ve notlarını paylaştı. “İlk yorumlarını notlarıma alamadım ama Dünya'ya geldiklerine şaşırmadığına dair bir şeyler söyledi. Bu, ona evren hakkında çok daha fazla şey öğrenebileceğimiz konusunda umut verdi. Uzaylılarla temasın hem bizim hem onların dünyası için faydalı olabileceğini söyledi.” diyen Einstein’ın eski asistanı, ünlü bilim insanının aynı zamanda uzaylı otopsisine de katıldığını söyledi.

“Şefim de dahil olmak üzere bazı uzmanların onlara daha yakından bakmasına izin verildi. Bana kalırsa 5'i de birbirine benziyordu. Yaklaşık 1,5 metre boyundaydılar, saçları yoktu, iri başları ve devasa kara gözleri vardı ve tenleri hafif yeşilimsi bir tonla birlikte gri renkteydi ve dar kıyafetler giyiyorlardı" diyen Wright, yetkililerin Einstein’dan bir rapor hazırlamasını istediğini ve kendisine “çenesini kapalı tutmasını” emrettiklerini de söyledi.

Ünlü Alman fizikçi Albert Einstein, hayatı boyunca uzaylılara inandığını belirtmişti. Hatta kendisi 1920’de verdiği bir röportajda “Mars ve diğer gezegenlerde yerleşim olduğuna inanmak için her türlü gerekçemiz var. Dünya neden canlı yaşamına elverişli olan tek gezegen olsun ki? Başka hiçbir açıdan biricik değil” demişti.