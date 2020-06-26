Koronavirüste İkinci Dalga İhtimali En Yüksek 10 Ülke

Dünyanın en köklü üniversitelerinden Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ikinci dalganın başlama ihtimali olan 10 ülke açıklandı. Ülkelerin gevşettiği önlemler, son dönemde virüsün yeniden hızını artırmasına neden olmuştu.

Oxford Üniversitesi, 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırmalara göre önümüzdeki süreçte COVID-19’ta ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek olan 10 ülkeyi açıkladı. The Guardian gazetesinin derlediği bilgilere göre; Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle 10 ülkede koronavirüsün ikinci dalgası başlayabilir. Aşırı rahatlama sürecine giren bu ülkelerin gerekli önlem almaması bu olayın yaşanmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan analizlere göre salgının bu zamana kadar en fazla yayıldığı ülke olan ABD, ikinci dalga tehlikesinde de üst sıralarda yer alıyor. ABD dışında İran, Almanya ve İsviçre’de ikinci dalganın gelme olasılığının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu belirten Oxford Üniversitesi, süreç boyunca gevşetilen tedbirlerin giderek daha tehlikeli bir ortam yarattığını ve R değerinin artış göstermesine neden olduğunu bildirdi.

Bu açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu. Almanya’da son haftalarda vaka sayılarının yeniden artış göstermesi sonucunda bazı önemli tedbirlerin uzatılmasına karar verilmişti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler örnek gösterildi

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı analizlerde, tedbirler gevşetilse de vaka sayısında büyük bir artış gözlemlenmeyen ülkeler örnek gösterildi. Bu ülkeler arasında ise Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda yer aldı.

Şu anda tüm dünya ülkeleri koronavirüs pandemisine karşı tedbirleri azaltıyor. Bu durum sonucunda da virüsün yayılma oranı giderek artıyor. Kısa süre önce DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre bir gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı. Bu da salgının yavaşlamadığı, aksine şiddetini artırdığını bizlere gösteriyordu. Ülkemizde bazı günlerde yeni vaka sayısının iyileşen sayısını geçtiğini görmeye başladık. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da yaptığı açıklamalarla önlemleri almaya devam etmemiz gerektiğini sürekli dile getiriyor.