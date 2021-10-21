Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, yoksul ülkelere aşı temini yapılmadığı sürece salgının 2022 yılında da devam edeceğini açıkladı.

COVID-19 aşılarının büyük çoğunluğu, zengin veya orta gelirli ülkelerde yaşayan insanlara yapılmış durumda. Dünya genelinde yapılan aşı sayısının sadece %2,6'sı Afrika'da yapıldı ve yoksul ülkelerde yaşanan aşı sıkıntısı, salgının gereğinden fazla sürmesine yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Ayward, yoksul ülkeler aşıya ulaşamadığı sürece salgının 2022 yılında da devam edeceğini, bunu engellemek için zengin ülkelerin aşı kuyruğundan çekilmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek"

Çoğu kıtada aşılanma oranları %40'a ulaşmışken Afrika kıtasındaki bu oran sadece %5'ten bile az. Yoksul ülkelerdeki bu aşı adeletsizliğini gösteren en büyük kanıtlardan biri, "The People's Vaccine" adlı sivil toplu kuruluşları ittifakı tarafından sunulmuştu. Kuruluş, zengin ülkelerin vaad ettiği her yedi dozdan sadece birinin yoksul ülkelere ulaştığını ortaya çıkarmıştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Bruce Ayward, şu ifadeleri kullandı; "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek." Ayward, aynı zamanda zengin ülkeler aşı kuyruğundan çekilmediği sürece bu probleme bir çözüm bulunamayacağını belirtti.