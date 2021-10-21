Üçüncü Doz BioNTech Aşısının Etkinlik Oranı Açıklandı

Pfizer, 16 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmadan sonra BioNTech ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısının üçüncü dozda %95,6 oranında etkili olduğunu açıkladı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji devi BioNTech ile birlikte bütün dünyaya bir umut olduğu COVID-19 aşısı üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dünyanın gündeminde üçüncü dozun etkileri ve gerekliliği tartışılırken, Pfizer üçüncü dozun etkisini kanıtlamak için yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

16 yaş ve üzeri 10 bin kişinin katılım sağladığı bu araştırmada, ikinci dozdan ortalama 11 ay sonra üçüncü doz aşı yapıldı. Pfizer'in açıklamalarına göre yaş ortalamasının 52 olduğu bu araştırmada elde edilen başarı oranı %95,6.

Katılımcıların hepsi daha önce iki doz aşı olmuş kişilerdi

Söz konusu araştırmada, daha önce 2 doz COVID-19 aşısı olan katılımcılar yer aldı. Tıpkı Pfizer'in önceki araştırmalarında olduğu gibi katılımcılardan bazılarına plasebo dozları, bazılarına da gerçek COVID-19 aşısı verildi.

Araştırmaya katılan insanlardan 3'te 1'inin 65 yaşında olduğunu belirten Pfizer, "takviye" olarak nitelendirilen üçüncü doz aşının %95,6 oranında etkiye sahip olduğunu dile getirdi.