GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6 erteleme haberi sizleri üzdüyse, gelin hep beraber bir oyunun 14 yıl boyunca nasıl çıkamadığına, o meşhur oyun Duke Nukem Forever'ın şaşırtan hikâyesine bakalım.

Aslında oyun dünyası için çok da sürpriz olmayan, hepimizin beklediği haber geldi: Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya ertelediğini duyurdu.

Bu altı aylık erteleme bile sosyal medyada büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, oyun dünyasında öyle bir "gecikme efsanesi" var ki, GTA 6'nın bu durumu onun yanında devede kulak kalır. Evet, tam 14 yıl boyunca beklenen, duyurulduğunda "devrim yaratacak" denilen ancak sonunda tam bir fiyaskoya dönüşen Duke Nukem Forever'dan bahsediyoruz.

Bir efsanenin doğuşu

Her şey 1997'de başladı. Duke Nukem 3D ile ortalığı kasıp kavuran geliştirici 3D Realms, devam oyununu, yani Duke Nukem Forever'ı (DNF) duyurdu. O zamanlar oyun dünyası bugünkü gibi değildi. Duyuruların tamamı bir GTA oyunuymuşçasına büyük etki yaratıyordu.

İlk başta Quake II motorunu kullanacaklardı fakat beğenmeyip Unreal Engine'e geçtiler. Yıl 1998 olduğunda E3 fuarında gösterilen videolar nefes kesiciydi. "Bu oyun, sektörü değiştirecek" dendi ama o video, oyunun uzun yıllar boyunca göreceğimiz son "elle tutulur" parçası olacaktı.

"Ne zaman hazır olursa o zaman çıkacak"

Yıllar geçmeye başladı. 1999, 2000, 2001... 3D Realms ekibi "When it's done" (Ne zaman hazır olursa o zaman çıkacak) sloganını benimsedi. Her yıl "Bu sene çıkıyor" dedikoduları yayıldı, her yıl yeni ekran görüntüleri sızdırıldı ama oyun bir türlü ortada yoktu.

Motor değişiklikleri, konsept değişiklikleri derken proje tam bir "geliştirme cehennemi"ne (development hell) dönüştü. Stüdyo çalışanları ayrıldı, yenileri geldi. Oyun dünyası koskoca bir nesil atladı. PlayStation 1 bitti, PlayStation 2 çıktı ve ömrünü tamamladı, PlayStation 3 dönemi başladı ama Duke Nukem Forever hâlâ ortada yoktu. Artık kimse oyunun çıkacağına inanmıyordu ve DNF, "vaporware" (hayalet yazılım) teriminin sözlükteki karşılığı hâline gelmişti.

14 yıl sonra gelen diriliş ve hayal kırıklığı

Tarihler 2009'u gösterdiğinde 3D Realms, DNF ekibini dağıttığını ve stüdyonun küçülmeye gittiğini açıkladı. Proje resmen ölmüştü. Ta ki 2010 yılında, Borderlands serisiyle tanıdığımız Gearbox Software'den Randy Pitchford sahneye çıkana kadar.

Gearbox, Duke Nukem markasını ve yarım kalan projeyi satın aldı. Geliştirme sürecini hızlandırıp, 14 yıllık bekleyişe bir son verdi. Duke Nukem Forever, nihayet 2011 yılında piyasaya sürüldü. Peki sonuç ne mi oldu? Tam bir felaket. Oyun, teknik olarak 2000'lerin başında kalmış gibiydi. Grafikler eski, oynanış hantaldı ve Duke'un o meşhur esprileri artık komik değil, sadece "eski kafa" geliyordu. 14 yıl beklenen oyun, yılın en büyük hayal kırıklığı oldu.

Duke Nukem'den GTA 6'ya: İyi çıkmak mı önemli yoksa zamanında çıkmak mı?

Duke Nukem Forever'ın hikâyesi bize acı bir gerçeği öğretti. Bir oyunun çok uzun süre geliştirilmesi, onun "mükemmel" olacağı anlamına gelmez. Hatta çoğu zaman, proje yolda kaybolur ve amacından sapar. Şimdi GTA 6'nın 19 Kasım 2026'ya ertelenmesine dönelim.

Evet, altı ay daha bekleyecek olmak can sıkıcı ancak Rockstar'ın oyunu "aceleye" getirip, DNF gibi 14 yıl beklemektense Cyberpunk 2077 gibi "yarım" bir şekilde çıkarması da çok daha büyük bir felaket olurdu. Şimdilik bu noktada Rockstar gibi büyük ve başarılı bir ekibin en doğru kararı verdiğine inanmaktan başka çaremiz yok...