Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Take-Two CEO'sundan GTA 6 Ertelemesi Sonrası İlk Açıklama

Geçtiğimiz gece yarısında ertelendiği açıklanan GTA 6'ya yönelik Take-Two CEO'su Strauss Zelnick bazı soru işaretlerini yanıtladı.

Take-Two CEO'sundan GTA 6 Ertelemesi Sonrası İlk Açıklama
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun severler ne yazık ki kötü bir sabaha uyandı. Geçtiğimiz gece GTA 6 çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya ertelendiğini sizlere aktarmıştık. Kararın açıklanmasının akabinde Take-Two CEO’su Strauss Zelnick birtakım açıklamalarda bulundu.

Zelnick ertelemeyi doğrulayarak, “Oyunlar aceleye getirildiğinde iyi şeyler olmaz.” dedi. Zelnick ayrıca açıklanan yeni tarihe yönelik şüpheyle yaklaşanlara ise “Yeni tarihten oldukça eminiz.” ifadelerini kullandı.

Oyuncular da ikiye bölünmüş durumda

GTA 6

Gece yarısı gelen erteleme kararı sonrası Take-Two’nun hisseleri yaklaşık %10 değer kaybetti. Reddit'teki kullanıcılar “GTA 6 çıktığında emekli olacağız.” gibi ifadelerle durumu esprili bir şekilde karşılamış olsa da oyuncuların büyük çoğunluğu bu kadar ertelemenin ardından “Bu oyun tek bir hatayla bile çıkmamalı.” düşüncesine bürünmüş durumda.

Zelnick, daha önce de benzer ertelemelerin oyun kalitesine katkı sağladığını belirterek, “Rekabet doğru zamana sahip değilseniz kötü sonuçlar doğuruyor.” dedi. Zelnick'e göre bu ek süre, GTA 6’nın sadece teknik açıdan değil, deneyim anlamında da çığır açan bir oyun olmasını sağlayacak.

GTA 6 Yeniden Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi! GTA 6 Yeniden Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!
PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik) PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Peki siz GTA 6'nın erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Gta 6 Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Hyundai'nin Devasa Elektrikli SUV'u IONIQ 9 Türkiye'de: İşte Gece Uykunuza Girecek Fiyatı

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Epic Games’te "PlayStation Oyunları" İndirime Girdi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Oyunlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim