Take-Two CEO'sundan GTA 6 Ertelemesi Sonrası İlk Açıklama

Geçtiğimiz gece yarısında ertelendiği açıklanan GTA 6'ya yönelik Take-Two CEO'su Strauss Zelnick bazı soru işaretlerini yanıtladı.

Oyun severler ne yazık ki kötü bir sabaha uyandı. Geçtiğimiz gece GTA 6 çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026'ya ertelendiğini sizlere aktarmıştık. Kararın açıklanmasının akabinde Take-Two CEO’su Strauss Zelnick birtakım açıklamalarda bulundu.

Zelnick ertelemeyi doğrulayarak, “Oyunlar aceleye getirildiğinde iyi şeyler olmaz.” dedi. Zelnick ayrıca açıklanan yeni tarihe yönelik şüpheyle yaklaşanlara ise “Yeni tarihten oldukça eminiz.” ifadelerini kullandı.

Oyuncular da ikiye bölünmüş durumda

Gece yarısı gelen erteleme kararı sonrası Take-Two’nun hisseleri yaklaşık %10 değer kaybetti. Reddit'teki kullanıcılar “GTA 6 çıktığında emekli olacağız.” gibi ifadelerle durumu esprili bir şekilde karşılamış olsa da oyuncuların büyük çoğunluğu bu kadar ertelemenin ardından “Bu oyun tek bir hatayla bile çıkmamalı.” düşüncesine bürünmüş durumda.

Zelnick, daha önce de benzer ertelemelerin oyun kalitesine katkı sağladığını belirterek, “Rekabet doğru zamana sahip değilseniz kötü sonuçlar doğuruyor.” dedi. Zelnick'e göre bu ek süre, GTA 6’nın sadece teknik açıdan değil, deneyim anlamında da çığır açan bir oyun olmasını sağlayacak.

Peki siz GTA 6'nın erteleme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.