Türkiye'de dün, yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Bu durum, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Gün içinde en az 8 şehirde orman yangını çıktı...

Dünya, son dönemlerin en sıcak günlerinden bir tanesini yaşıyor. Türkiye'de de iliklerimize kadar hissettiğimiz sıcaklıklar, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamalara göre 1880'li yıllardan sonra ilk kez yaşanıyor. Tabi bunun bazı etkileri de var. Aşırı yüksek sıcaklıklar, ne yazık ki yangın riskini de artırıyor.

Bu bağlamda; dün Türkiye'de rekor sıcaklıklar yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yangın haberleri geldi. Öyle ki en az 8 şehrimizde yangın çıktı. Üstelik bu yangınlar sadece belirli bölgelerde olmadı. Doğudaki Bingöl'den de batıdaki Denizli'den de benzer haberler geldi.

Eskişehir'deki Türkiye rekoru, yangını beraberinde getirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de yüksek sıcaklık rekoru dün el değiştirdi. Daha önce Şırnak Cizre'de olan rekor, 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'ya geçti. Tabi bu durum yangını da beraberinde getirdi. Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangınına gün boyunca müdahale edildi.

Sadece Eskişehir de değil. Bolu, Denizli, Antalya, Çankırı, Bingöl, Ankara ve Afyonkarahisar'da da orman yangınları çıktı. Antalya Akseki'deki orman yangınları en az 60 hektarlık alanı etkilerken, Bingöl'de meşe ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın da rüzgar nedeniyle 6 farklı bölgeye daha yayıldı. Denizli'de çıkan orman yangınında ise 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ankara, Çankırı ve Afyonkarahisar'daki orman yangınlarında da onlarca hektarlık alan zarar gördü. Bu yangınlar büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da iş işten geçmiş durumda. Türkiye'nin sınırlı oksijen kaynakları, ne yazık ki rekor sıcaklıklar nedeniyle tahrip oldu...

Orman yangınlarının olası nedenlerini ve korunma yöntemlerini öğrenmek için: