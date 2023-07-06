İçişleri Bakanlığı, yayınladığı bir genelgeyle ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Karar, sıcaklıkların artması ve riskli bölgelerde insan faaliyetlerinin artmasının ardından geldi.

Yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizde sık gördüğümüz orman yangınları için endişeler artmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı bir genelgeyle bu konu hakkında bir önlem alındığını duyurdu.

Genelgeye göre orman yangını riskinin bulunduğu alanlara girişler yasaklandı. Yasaklar, 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Sıcaklıkların ve orman alanlarında insan hareketliliğinin artması nedeniyle yangın riskinin yükseliyor

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Ayrıca orman alanları ve çevresinde insan hareketliliğinin arttığı ve orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü de aktarıldı.

Genelgede, bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal ve diğer durumlara dikkat çekeren belirtilen tarihe kadar ormanlık alanlarda ateş yakılmasının ve giriş yapılmasının yasaklandığı ifade edildi. Yetkililerin yasak süresince drone, KGYS gibi yöntemlerle izleme faaliyetlerinin artacağı da eklendi.

Benzer bir karar, orman yangını için riskli bölgeler için geçtiğimiz yıl da ağustos sonuna kadar alınmıştı. Ancak bu seneki kararın ekim ayının sonuna kadar olması dikkat çekti.