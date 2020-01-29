Kart Oyunu Dungeon Faster, iOS İçin Yayınladı

2019’un en popüler mobil oyunları arasında gösterilen Dungeon Faster, Android’in ardından iOS platformuna da sunuldu. Strateji ve kart oyunlarının orijinal bir sentezi olan yapım, şu ana kadar Google Play Store’da 100 binden fazla indirildi.

Bağımsız oyun geliştiricisi Old Oak Den tarafından sunulan Dungeon Faster, yayınlandığı ilk günden bugüne popülaritesini önemli ölçüde artırdı. Geçtiğimiz yıl yalnızca Android platformu için yayınlanan mobil oyun, artık iOS’ta da boy gösterecek.

Geçtiğimiz günlerde Android versiyonuna büyük bir güncelleme alan strateji ve kart oyunu Dungeon Faster, bugün itibarıyla App Store’da listelenmeye başladı. Kısa sürede önemli bir kullanıcı tabanına ulaşan yapım, şu ana kadar Google Play Store’da 100 binden fazla kez indirildi.

Dungeon Faster, bugün itibarıyla iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu

Dungeon Faster ile yolu henüz kesişmemiş olanlar için oyunu kısaca anlatalım. Oyunda seçebileceğiniz birçok farklı karakter bulunuyor. Düşmanları yenmek için kendi özel destenizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra bunları geliştirerek, rakiplerinize karşı daha güçlü oluyorsunuz. Dungeon Faster’da hazinelerle dolu olan birçok odası bulunan derin bir zindan var. Buradan size faydalı olacak eşyaları alabiliyorsunuz; ancak bu o kadar da kolay değil. Zira bu zindanlarda sizi bekleyen pek çok düşmanınız olacak.

Çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki farklı şekilde oynanabilen Dungeon Faster, tamamen ücretsiz bir mobil oyun. Oyundaki tek uygulama içi satın alınabilir ürünler, bağımsız geliştirici Old Oak Den’e yapabileceğiniz bağışlardan oluşuyor. Bunun haricinde oyunda ilerlemek ve güçlenmek için para harcamanıza gerek yok. Dungeon Faster oyununu App Store ve Google Play'den telefonunuza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.