Dünya Bankası'ndan Türkiye Dahil Birçok Ülkeye Borç Uyarısı

Dünya Bankası'nın üst düzey yöneticileri, 2022 Dünya Kalkınma Raporu’nun açıklanmasından önce verdikleri demeçlerde Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülke için önemli uyarıda bulundu. Türkiye'nin kredi notunun olumsuz sonuçlar doğurabileceği bildirilirken, özel sektördeki borçlanma hakkında da önemli uyarılar yapıldı.

Dünya Bankası, bugün aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün artan borçlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Borçların salgın döneminde çok yükseldiğini, gereken adımların atılmaması durumunda nesiller boyu süren küresel bir reaksiyonun tetiklenebileceğini belirten Dünya Bankası, Türkiye içinse ayrı bir parantez açtı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki krize ayrı olarak yer verildi. Açıklamada, ülkenin notunun kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB-‘ye düşürüldüğü hatırlatıldı ve bu durumun Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Açıklama, bankanın başekonomisti Carmen Reinhart tarafından yapıldı.

“Özel sektör borçlarında şeffaflığa ihtiyaç var”

Reinhart, Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesine değinerek ülkenin birkaç yıldır krizde olduğunu hatırlattı ve bu notlandırmanın Türkiye için ‘sonuçları’ olabileceğini söyledi. Takipteki kredilerin payının pandemi başlangıcında korkulan seviyenin altında kaldığını, fakat hoşgörülü politikaların ve gevşetilmiş standartlarının sorunlu kredileri gizleyebileceğini belirtti. Reinhart, özel sektör borçları konusunda daha çok şeffaflığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmeler, 6 ay içinde borç ödemelerinin gerisinde kalabilir:

Reinhart, pandemi kaynaklı 2020 durgunluğunun küresel borçta görülmemiş bir artışa yol açtığını, bu nedenle 51 ülkenin kredi notunun düşürüldüğünü ifade etti. Ayrıca anketlerden çıkan çarpıcı sonuçları da paylaştı. Anketlere göre gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin %46’sı, 6 ay içinde borç ödemelerinin gerisinde kalabilir. Bazı ülkelerde bu sayı neredeyse 2 kat daha fazla.

Özel sektörün borcu kamu borcuna dönüşebilir:

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise özel sektördeki borcun doğurabileceği bir sonucu paylaştı. Borçların yayılma etkilerinin riskleri olduğunu belirten Malpass, özel borcun geçmişteki birçok krizde olduğu gibi birden kamu borcuna dönüşebileceği uyarısında bulundu.