NASA'nın yayınladığı haritaya göre, dünyadaki yeşil alanlar geçtiğimiz 20 yılda artış gösterdi.

İki NASA uydusu geçtiğimiz 20 yılda Dünya’da yeşil alanların arttığını gözlemledi. Bu gelişmede en büyük pay sahibi ise ağaç dikme konusunda oldukça hevesli bir politika güden Çin. Özellikle Çin ve Hindistan, 1990’ların ortasından itibaren bu alanda çok büyük katkılar yaptı.

NASA, salı günü yayınladığı haritada “Bu artış Çin’in hırslı ağaç dikme programı ve her iki ülkenin yoğun tarım politikasından kaynaklanıyor” dedi. Çin, ağaç dikme politikasına 1990’larda erozyon, iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele kapsamında başlamıştı. Bu ekim politikası sonucunda ülkedeki yeşil alanların %40’ı meydana geldi.

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’ndeki bilim insanlarından ve araştırmanın ortak yazarlarından olan Rama Nemani “İnsanlar bir problemin farkına vardığında, onu düzeltme eğiliminde oluyorlar. 1970 ve 1980’lerde, Hindistan ve Çin’de bitki örtüsü yok oluyordu. 90’larda insanlar bunu fark etti ve bugün bazı şeyler değişti” dedi.

NASA, “Tahıl, sebze, meyve ve daha birçok şeyin üretimi 2000 yılından bu yana %35 ile %40 arasında arttı” ifadelerini kullandı.

Ormanlar ve bitkiler havada bulunan karbon dioksiti emerek Dünya’nın karbon döngüsünde oldukça büyük bir rol oynuyor. Özellikle, bitkiler ve ağaçlar insan kaynaklı karbon emisyonunun %25’ini absorbe edebiliyor.

Geçtiğimiz 100 yılda ortaya çıkan karbon dioksit miktarının, dünyanın son 15 milyon yılının en yüksek miktarına ulaştığını düşündüğümüzde, ağaçlandırmanın ve ormanların dünyadaki yaşamın geleceği için ne kadar önemli olduğunu kavramak daha kolay olacaktır.