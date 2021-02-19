ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye, Japonya, Singapur, Kore ve Çin'den katılımcılar ile hazırlanan Mobil Streaming Raporu, mobil cihazların ve pandeminin video izleme alışkanlıklarımıza nasıl etki ettiğini ortaya çıkardı.

Küresel uygulama pazarlaması ve analitik platformu Adjust, dijital yayın platformlarına olan talepte hızlı bir büyüme görüldüğünü ve izleme alışkanlıklarının mobile kaydığını gösteren yeni Mobil Streaming Raporu’nu yayınladı.

Mobil video/TV tüketiminin çoğunlukla işe gidip gelme sürecinde gerçekleştiği efsanesini yerle bir eden rapor, katılımcı ülkelerdeki tüketicilerin yüzde 84'ünün sosyal mesafe uygulamalarının başından bu yana video içerik tüketmek için telefonlarını daha fazla kullanmaya başladıklarını gösteriyor.

Türkiye'deki 55 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 88,9'u haftada en az bir kez telefonlarını video izlemek için kullanıyor

Rapora göre tüketicilerin yalnızca yüzde 12’si COVID-19 tedbirleri hayatımıza girdiğinden bu yana daha az video içerik tüketmeye başladı. Video içerik tüketiminin sosyal mesafe uygulamalarıyla birlikte arttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 52,5.

Dahası, mobil içerik tüketimi için yaş sınırları da ortadan kalkmış durumda. 55 yaş ve üstü katılımcıların Çin’de yüzde 89,8’i; Türkiye’de ise yüzde 88,9’u telefonlarını her gün ya da her hafta en az bir kere video izlemek için kullandıklarını ifade etiler.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 91,9'u haftada en az bir kez mobil cihaz üzerinden video izliyor

Tüm katılımcıları dikkate aldığımızda Çin’deki katılımcıların yüzde 93,8’inin, Türkiye’deki katılımcıların ise yüzde 91,9’unun her hafta ya da her gün mobil cihazları üzerinden en az bir video izlediğini görüyoruz.

Bu oranlar ABD'de %69.4, Japonya'da %57.2 ve İngiltere'de ise %45.7’ye düşüyor. Mobile stream’i en fazla kullanan kuşak, 94,2 dakika ile Y kuşağı olurken; 87,6 dakika ile Z kuşağı ikinci sırada yer aldı. 55 yaş ve üzeri kullanıcılar, ortalama 65 dakika ile en az izleyen kullanıcılar oldu.

Güney Kore, video izlemek için en fazla para ödeyen ülke

Video paylaşım ve dijital yayın platformlarına kişi başı en fazla ücret ödeyen ülkelere baktığımızda ise 42.68 dolarla Güney Kore zirvede yer alıyor. İngiltere, 34,82 dolar ile ikinci sırada yer alırken; ABD de 33,58 dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

Aynı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 76’sı, televizyon izlerken cep telefonlarını da kullanıyor. Bu kişilerin yüzde 65,4’ü TV izlerken sosyal medya uygulamalarını da kullandıklarını ifade ediyorlar.