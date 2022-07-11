Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü için hazırladığı rapor yayınlandı. Yapılan açıklamalara göre dünya nüfusundaki artış, birkaç ay sonra 8 milyara ulaşacak. Ayrıca Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını da kaybedecek.

Bugün 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü. Hal böyle olunca da gözler Birleşmiş Milletler'e (BM) çevrildi. Zira BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, Dünya Nüfus Günü için özel bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor, dünya nüfusunun ilerleyen yıllarda hangi seviyelere yükseleceğini gözler önüne serdi.

BM'nin Dünya Nüfus Günü raporuna baktığımızda; çarpıcı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çünkü rapora göre çok yakın bir gelecekte, dünyanın en çok nüfuslu ülkesi olan Çin, sahip olduğu unvanı kaybedecek. BM, 1 milyar 412 milyon nüfuslu Hindistan'ın, 2023'te 1 milyar 426 milyon nüfuslu Çin'i geride bırakacağını düşünüyor. Rapora göre 2050 yılına geldiğimizde, Hindistan nüfusu 1 milyar 668 milyon, Çin nüfusu ise 1 milyar 317 milyon olacak.

Dünya nüfusu, 15 Kasım'da 8 milyar olacak

BM'nin hazırladığı rapora göre dünya nüfusu, 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacak. Sonraki süreçte de yükseliş trendi devam edecek. Tahminlere göre 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2080'de de 10,4 milyar insan yaşıyor olacak. Bu tarihten sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak. BM, 2100'e kadar nüfusun 10,4 milyar seviyelerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

BM'ye göre ilerleyen yıllarda, gelişmekte olan bazı ülkelerin doğurganlık hızı ciddi anlamda düşecek. Ancak 8 ülke, adeta nüfus patlaması yaşayacak. Bu ülkeler; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Filipinler, Hindistan, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Tanzanya olarak kayıtlara geçecek...