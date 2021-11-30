Hayatında Hiç İnternet Kullanmamış İnsan Sayısı Açıklandı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin küresel internet kullanımı verilerini taşıyan rapor yayınlandı. Rapora göre pandemide internet kullanımında büyük bir artış görülse de dünyada hâlâ hiç internet kullanmamış milyarlarca insan var.

İnternet, 90’lardan itibaren artan popülerliğiyle bugün dünyanın en elzem 'ihtiyaçlarından' biri haline geldi. Sevdiklerimizle haberleşmekten müzik dinlemeye, eğitim almaktan film izlemeye sayısız amaç için kullandığımız bu mucizeye ulaşım 2000’lerde gittikçe kolaylaştı.

Bu yüzden sanıyoruz ki dünyanın neredeyse tamamı şu ana kadar en az bir kere internet kullanmıştır. Ancak bu doğru değil. Yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı gezegenimizde hâlâ internete erişimi olmayan 2,9 milyar insan mevcut.

Dünya nüfusunun %39'u internetle tanışmamış:

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünyadaki internet kullanımına dair verilerini paylaştı. Rapora göre dünyanın %39’u, şu ana kadar hiç internet kullanmadı. COVID-19 salgınının başlamasıyla beraber internet kullanımında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. 2019’da 4,1 milyar olan internet kullanıcısı sayısı, 2021’de 4,9 milyara ulaştı. İyi haber niteliğindeki bu gelişimi aktaran raporda, dünyada hâlâ bu konuda bir eşitsizlik olduğu gözden kaçmıyordu.

2,9 milyar insanın hiç internete bağlanmadığı belirtilen raporda kalan 4,9 milyar insandan yüz binlercesinin de interneti sık kullanamadığı ve bağlantı hızlarının düşük olduğu kaydedildi. İnterneti hiç kullanmamış olanların %96’sının gelişmekte olan ülkelerden olduğunu gösteren rapor hakkında konuşan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrim içiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var." ifadelerini kullandı. Zhao, 2,9 milyar insanın internete kavuşması için tüm taraflarla birlikte çalışılacağı konusunda söz verdi.