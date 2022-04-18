Türkiye'nin Tamamı İstanbul Kadar Kalabalık Olsaydı?

İstanbul, nüfus yoğunluğunun fazlalığı bakımından dünyada sayılı ülkeler arasında bulunuyor. Peki bu yoğunluk Türkiye'nin tamamına yayılmış olsaydı toplam nüfusumuz ne kadar olurdu?

Türkiye nüfusu 2021 sayımına göre toplam 84.680.273 kişiden oluşuyor. İstanbul 15.840.900 kişilik nüfusuyla ülkenin %18,70'ini barındırıyor.

Yüzölçümü 5.313 km² olan İstanbul'da km²'ye 2.982 insan düşüyor. Bu sayıyı Türkiye'nin yüzölçümü olan 783.562 km²'ye uyarladığımızda İstanbul'un nüfus yoğunluğunun ne kadar fazla olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayan devasa bir sayı ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin her ili eğer İstanbul yoğunluğunda olsaydı nüfusumuz 2.336.581.884 olurdu.

Bu da 7.924.000.000'luk dünya nüfusunun yaklaşık %30'una tekabül ediyor.

Peki yüzölçümü bakımından en büyük ilimiz olan Konya'nın nüfusu ne kadar olurdu?

Konya 2.277.017 kişiden oluşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehri. Yüzölçümü 41.001 km² olan Konya'da km²'ye 56 insan düşüyor. Eğer İstanbul'da olduğu gibi km²'ye 2.982 insan düşüyor olsaydı ilin nüfusu 122.264.982 olurdu. Bu da şu anki Türkiye nüfusundan yaklaşık 38 milyon daha fazla demek.

En küçük yüzölçümüne sahip ilimiz olan Yalova'da durum ne olurdu?

Yüzölçümü 847 km² olan ilin nüfusu 291.001. İstanbul kadar yoğun olsaydı bu sayı 2.556.246'ya kadar çıkardı. Bu da yaklaşık Antalya nüfusu kadar yapıyor.

Nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz ise km²'ye düşen 11 kişi ile Tunceli. İstanbul ve Türkiye bu kadar az bir yoğunluğa sahip olsaydı nüfus kaç olurdu?

İstanbul 58.443 kişiden oluşarak ortalama büyüklükteki bir ilçe nüfusuna sahip olurdu. Türkiye ise yalnızca 8.619.182 kişiden oluşurdu.

Yoğunluğu daha da artıralım. Ülkemizin en yoğun nüfus yoğunluğuna sahip ilçesi olan Güngören'i Türkiye'nin her yerine uyarlayalım.

İstanbul'da km²'ye 2.982 kişi düşerken Güngören'de ise 41.348 kişi düşüyor. Bu korkunç yoğunluğun şehrin tamamına yayıldığını varsaydığımızda 219.681.924 gibi devasa bir sayı ortaya çıkıyor. Bu distopik ortamda yaşanacak sorunları hayal etmek bile zor.

Türkiye eğer Güngören kadar yoğun bir nüfusa sahip olsaydı 32.398.721.576 kişiden oluşurduk. Şu anki dünya nüfusundan bile 4 kat fazla. Kim bilir, belki yüzyıllar sonra gerçekten de böyle bir durum ortaya çıkar!