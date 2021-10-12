Dünya Nüfusunun Yüzde 85'i, İklim Değişikliğinden Etkilendi

Araştırmacılar, makine öğrenimini kullanarak küresel ısınmayla ilgili olaylara yönelik 100 binden fazla çalışmayı analiz etti ve elde ettikleri verileri fosil yakıtlar sebebiyle görülen yağış ve sıcaklık değişimleriyle eşleştirdi. Çalışmanın sonucunda dünya nüfusunun en az yüzde 85'inin iklim değişikliğinden etkilendiği görüldü.

Dünyamızı köklü şekilde etkilemiş olan ve etkilemeye de devam eden iklim değişikliği, gezegenimizdeki doğal ve beşerî hayata büyük risk oluşturuyor. Gün geçtikçe etkisini daha da derinlere iten ve geri döndürülemez bir hal alan iklim değişikliği, araştırmacıların ulaştığı verilere göre dünya nüfusunun en az yüzde 85’ini etkiledi.

Araştırmacıların İngiltere merkezli Nature Climate Change dergisinde yayımladığı çalışmaya göre en ücra köşelerde gerçekleşen olaylarla bile insan faaliyetleri arasında kuvvetli bir bağlantı bulunuyor. Bunun yanında, raporda iklim değişikliğinden etkilenen yerlerden de bahsediliyor.

Dünyadaki kara alanının yüzde 80’i, iklim değişikliğinden etkilendi:

Araştırmacılar, makine öğreniminden de yardım alarak küresel ısınmaya yönelik 100 binden fazla olayın çalışmasını analiz etti ve buradan elde ettikleri verileri fosil yakıtlar gibi karbon emisyonuna bağlı sebeplerle gerçekleşen sıcaklık ve yağış değişiklikleriyle eşleştirdi.

Isı dalgaları ve sel gibi olayların çevresinde dönen bulgular, araştırmacıların insan aktivitesi ve ekstrem sıcaklıklar arasında güçlü bir bağ kurmasını mümkün kıldı. Sonuçlara bakıldığında araştırmacılar, dünyadaki kara alanlarının yüzde 80’inin küresel ısınmadan etkilendiğini ortaya çıkardı.

İklim değişikliğinin New York’tan Güney Sudan’a dünyanın neredeyse her yerinde hissedildiğini belirten araştırmacılar, insan hayatının bundan ne oranda etkilendiğine de değindi. Söz konusu çalışmanın sonucunda toplam dünya nüfusunun yüzde 85’inin iklim olaylarından etkilendiği görüldü.

Bu oran gözünüze yüksek gelebilir fakat yetkililer, bu sayının bile muhtemelen iyimser olduğunu söylüyor.

Bu seneki COP26 konferansında, orman yangınlarının yanında iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya fazlaca zaman ayrılacağı kesin.