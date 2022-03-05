Bugüne Kadar Dünyada Yaşamış Toplam İnsan Sayısı Kaç?

Dünya üzerindeki nüfus günümüz itibarıyla 7 milyar 924 milyon kişidir. Peki tüm zamanlarda yaşamış insan sayısını hesaplamak mümkün mü? Gelin, bu soruya yanıt arayalım.

Paleodemografi, geçmişte yaşamış popülasyonların doğum ve ölüm istatistikleriyle ilgileniyor ve bu soruya mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyor.

Modern insanlık tarihinin %99'undan fazlası kayıt altına alınmadığı için bu soruya kesin bir yanıt vermek mümkün değil fakat bazı hesaplamalar sayesinde kabaca bir tahmin yürütmek mümkün.

Evrimin bir sonucu olarak "insan" çeşitli aşamalardan geçti, bu yüzden sayıma başlayabileceğimiz kesin bir zaman bulunmamaktadır.

İnsanlığın gerçekte ne zaman ortaya çıktığını belirlemek kolay değildir. En eski homininlerin MÖ 7 milyonda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Homo cinsinin en eski türleri MÖ 2 milyon ila 1,5 milyon civarında ortaya çıktı. Mevcut kanıtlar, modern homo sapiens'in MÖ 190.000 civarında ortaya çıktığını gösteriyor.

Bu tarihten önce insan-öncesi atalardan evrimleştik ve geriye gidildikçe daha az insan benzeri canlılara geçiş yapılacaktır. Keskin bir ayrım olmadığı için insanlığın tam olarak nerede başladığını söyleyemeyiz.

Peki saymaya nereden başlayabiliriz?

Modern insanlardan önce yaşamış insanların sayısı toplam insan sayısına göre neredeyse bir hiçtir, çünkü onlar bizim kadar hızlı çoğalan bir popülasyona sahip değillerdi. Bu yüzden hesaplama üzerinde ciddi bir etkileri yoktur. MÖ 50.000 yılı hesaplama için güven veren bir tahmin için iyi bir başlangıç yılıdır, çünkü o dönemki insanların sayısını az çok tahmin etmek mümkündür.

Çeşitli varsayımlardan yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre bu sorunun cevabı yaklaşık "117 milyar"dır.

Günümüzde yaşayan insan sayısı, bugüne kadar yaşayıp yok olan insan sayısının yaklaşık %7'si kadar ediyor.

Paleodemografik istatistiklere göre farklı dönemlerdeki insan nüfusu:

MÖ 190,000 2

MÖ 50,000 2,030,625

MÖ 8000 5,000,000

MS 1 300,000,000

1200 450,000,000

1650 500,000,000

1750 795,000,000

1850 1,265,000,000

1900 1,656,000,000

1950 2,516,000,000

1995 5,760,000,000

2011 6,987,000,000

2020 7,772,850,162

2035 8,936,903,068

2050 9,875,704,167

Texas A&M Üniversitesi'nde demograf olan Dudley Poston Jr., analizi MÖ 190.000'e kadar genişleterek dönemlere göre tahmini nüfus dağılımını ortaya çıkardı. Ayrıca 2050 yılına kadar nüfusun 4 milyar daha artacağı öngörülüyor.

Diğer türlere kıyasla yavaş üreyen bir hayvan türü olsak da verdiğimiz zarar çok fazla olduğu için yok oluşumuzun nedeni muhtemelen yüksek nüfus artışının getireceği sorunlar nedeniyle olacak.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5