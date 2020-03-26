DSÖ, Koronavirüse Karşı Atılması Gereken 6 Adımı Paylaştı

Koronavirüs konusunda mücadelenin yönünü belirlemeye çalışan Dünya Sağlık Örgütü, dün bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs konusunda ülkelere uyarılarda bulundu. DSÖ, bütün ülkeleri 6 önemli adımı atmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü, dün bir basın toplantısı düzenleyerek şu anda bir milyardan fazla insanın karantina altında olduğu bu günlerin virüs salgınına karşı bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın boşa harcanmaması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karantinaların virüs salgınını engellemediğini sadece yavaşlattığını söyledi. Karantina nedeniyle salgının yavaşlamasının ülkelerin önlem alması için ikinci bir fırsat yarattığını söyleyen DSÖ Genel Direktörü, bütün dünyada vaka sayısının 450.000’i geçtiği bu günlerde bu ikinci fırsatın da kaçırılmak üzere olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Daha önce birçok pandemi ve krizin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Soru, ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğimizdir. Şimdiden 16.000’den fazla insanımızı kaybettik. Daha fazla kaybedeceğimizi de biliyoruz. Yaptığımız şeyler ve verdiğimiz kararlar daha fazlasını belirleyecek” dedi.

Genel Direktör, basın toplantısında salgının büyüklüğü ve geleceğine bakılmaksızın ülkelerin virüsle mücadele etmek için atması gereken altı önemli adımı sıraladı. Ghebreyesus’un virüsle mücadele için ülkelerin atmasını istediği 6 adım şöyle:

Halk sağlığı gücünüzü genişletin, sağlık personelini eğitin ve konuşlandırın. Her şüpheli vakayı tespit etmek için bir sistem uygulayın. Test kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırın. Hastaları tedavi ve izole etmek için kullanacağız karantina tesislerini belirleyin ve gerekli hazırlıkları yapın. İnsanları karantinaya almak için açık bir plan geliştirin. Hükümetin bütün üyelerinin virüs salgınını anlaması için yeniden konuya odaklayın.

ABD başta olmak üzere birçok ülke, ekonomiyi desteklemek için karantina önlemlerini kaldırmak veya karantina önlemi almamak konusunda tartışmalara devam ediyor. Ghebreyesus, karantina kararı için böyle tartışmalara devam eden ülkelere de uyarıda bulundu. Hedefli bir yaklaşımın sonucunda karantina kaldırıldığında virüsün yayılmaya devam etmeyeceğini söyleyen DSÖ Genel Direktörü, herhangi bir ülkenin ihtiyacı olan son şeyin karantinayı kaldırdıktan sonra yeniden ilan etmek olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, tek bir çözümün bütün bölgeler için uygun adım olmayabileceğini de ifade etti. Ghebreyesus, Çin’in virüse karşı mücadelede farklı bölgelerde farklı karantina uygulamaları gerçekleştirdiğini söyledi. Virüsün ilk olarak görüldüğü Hubei eyaletinde sıkı karantina tedbirleri alan Çin, bu eyalette başarı elde ederek karantina tedbirlerini hafifletmeye başladı. Ancak Wuhan’da hala sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.