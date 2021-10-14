Dünya Sefalet Sıralamasında Türkiye’nin Sırası Belli Oldu

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi’nde görev yapan ekonomist Steve Hanke, Dünya Sefalet Endeksi analizinde ülkeleri sefalet derecelerine göre sıraladı. Yapılan analize göre Türkiye 156 ülke içerisinde üst sıralarda yer alıyor.

Gün geçmiyor ki ekonomik olarak kötü bir haber daha almayalım. ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi araştırma görevlisi olan ekonomist John H. Hopkins, 2020 yılının Dünya Sefalet Endeksi’ni analiz etti ve dünyanın en sefil ülkelerini sıraladı.

Dünya Sefalet Endeksi, bir ülkedeki işsizlik, enflasyon, faiz oranlarının toplamından yıllık gayrisafi milli milli gelir çıkartılarak hesaplanır. Listede yukarılarda yer alan ülkelerde sefalet artıyor ve ekonomi kötü durumda demektir.

Türkiye, 156 ülke arasında 21. sırada yer alıyor

156 ülke arasında Türkiye’nin konumu vahim. 21. sırada yer alan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yukarıda yer alan ülke konumunda. Türkiye’nin enflasyon endeksi 41,2 puanda. Türkiye’ye en yakın puanda olan komşular ise 92,1 puan ile İran (ki bizden kötü olan tek komşumuz), 39,5 ile Irak, ve 31,3 il Yunanistan.

Dünya Sefalet Endeksi listesinin son sırasında yer alan Guyana ise Japonya ve Almanya gibi büyük ekonomilere nazaran son sırada olmasıyla büyük bir sürpriz. Sefalet endeksinin düşük olması, bahsettiğimiz ülkelerde ekonominin iyi olduğunu belirtiyor.