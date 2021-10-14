Bakandan İlginç ‘Beyin Göçü’ Açıklaması: Yanlış Yorumlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir etkinlikte beyin göçü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, gençlerin dünyayı tanımak için yurt dışına gitmek istediğini, kimsenin Türkiye'den kaçmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin en acı gerçeklerinden olan beyin göçü ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, Türkiye'den yurt dışına giden öğrencilerin durumunun "Türkiye'den kaçmak istiyorlar" şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Bakan Vedat Bilgin'e göre öğrencilerin farklı ülkelere gitmek istemelerinin temel nedeni, dünyayı tanımak istiyorlar. Üstelik yurt dışına gitme isteği, eğitimli gençlerde daha fazla. Bu durumun oldukça normal kaşılanması gerektiğini söyleyen Vedat Bilgin, ortada endişe verici bir şeyin olmadığını ifade etti.

"Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye’nin yurt dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye eski Türkiye değil. Genetik biyoloji alanında uzmanlık yapmış biri eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarı var. Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. ‘Türkiye’den kaçmak istiyorlar’ diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler.

Bakan Vedat Bilgin yurt dışına giden öğrencilerle ilgili farklı bir bakış açısı geliştirmiş olsa da yapılan araştırmalar, Türkiye'de beyin göçü gerçeğinin olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmalara göre 18-29 yaş aralığında olan her 4 gençten 3'ü, Türkiye'den gitmek ve başka bir ülkede yaşamak istiyor. Bu gerçekliği görmezden gelmemeliyiz...