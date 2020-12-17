Dünyada En Yaygın Kullanılan 16 Yüz İfadesi Açıklandı

Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmada, birbirinden farklı insanların, belirli duygu ve durumlara nasıl tepki verdiğini gözlemlendi. Araştırmanın sonucuna göre insanlar, hangi kültüre ait olurlarsa olsunlar aynı yüz ifadelerini kullanma eğilimindeler.

Kaliforniya Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev yapan Dacher Keltner, farklı insanların yüz ifadelerini inceleyen bir araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın dört bir yanından insanların birbirleriyle aynı yüz ifadeleri sergilediği ortaya çıktı.

Kaş çatmak, yüz ekşitmek, gülümsemek gibi ifadelerin evrensel olduğunu gösteren bu çalışma, dünyada en çok kullanılan 16 yüz ifadesini de açıklıyor. Araştırma; din, dil, etnik köken ne olursa olsun insanların, olaylara karşı ortak tepkiler verdiğini gösteriyor.

Dünyanın dört bir yanından insanlar, belirli olaylara aynı tepkileri veriyor

Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu proje için Google’ın derin sinir ağı olarak bilinen bir algoritma sistemini kullandı. 144 farklı ülkeden YouTube’a yüklenmiş 6 milyon video incelendi ve bu videolardaki yüz ifadeleri teker teker analiz edildi. Araştırmanın başyazarı Alan Cowen; “Bu araştırma günlük hayatta yüz ifadelerinin nasıl kullanıldığını gösteren ilk bilimsel analizdir. Yapılan analiz, insanların duygusal ifadelerinin, sanılanın aksine ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gösteriyor.”

Araştırma; eğlence, öfke, korku, konsantrasyon, kafa karışıklığı, aşağılanma, memnuniyet, arzu, hayal kırıklığı, şüphe, sevinç, ilgi, acı, üzüntü, şaşkınlık ve zafer olmak üzere toplamda 16 farklı yüz ifadesine odaklandı. Videolar üzerinden dünyanın dört bir yanından insanların, kavga etme, havai fişek gösterisi izleme gibi eylemlere nasıl tepki verdiği de gözlemlenerek ortak bir harita çıkarıldı.

Bu harita, farklı kişilerin farklı duygu ve durumlara karşı verdiği tepkilerin %70 benzerlik gösterdiğini açığa çıkardı. Aynı zamanda dünyada en yaygın kullanılan 16 farklı yüz ifadesi de gözler önüne serildi.

Günlük yaşamda yüz ifadelerinin nasıl kullanıldığını ilk defa bilimsel olarak gösteren bu araştırmanın, sosyal olarak büyük bir amacı bulunuyor. Ortaya çıkarılan 16 farklı yüz ifadesi, otizmli ve engelli bireylerin belirli duyguları diğer insanlara aktarmak için ne yapmaları gerektiğine ışık tutacak.