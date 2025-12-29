Dünyada İlk Kez 25 Gbps Ev İnterneti Sunulacak! (Reels Kaydırmak İçin İdeal Hız)

Japonya, ev internet hızında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Ülkede yakında 25 Gbps hız sunulmaya başlayacak.

Gelişen teknolojiler sayesinde dünya çapında internet hızlarında da sürekli artış yaşanıyor. Maalesef Türkiye, ortalama 64 Mbps civarında ev interneti hızıyla dünyada alt sıralarda yer alıyor. Ancak Japonya’da durum böyle değil. Öyle ki Japonya, en hızlı internete sahip ülkelerden biri.

Şimdi ise Japonya’da dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçecek bir internet hızı kullanılmaya başlayacağı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre Tokyo’da yaşayan insanlar, normalde maksimum hızdan** 2.5 kat daha hızlı internete erişim** sağlayabilecekler.

25 Gbps internet kullanılmaya başlayacak

Japon telekomünikasyon şirketi NTT East, yaptığı açıklamayla Mart 2026 itibarıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’daki insanlara 25 Gbps hıza sahip fiber optik ağ sunmaya başlayacağını açıklandı. Bu da dünyanın en hızlı ev interneti olarak kayıtlara geçmeyi başaracak.

Karşılaştırma yapacak olursak Japonya’da şu anda sunulan en yüksek hız 10 Gbps idi. Yeni sunulacak paket ile bunda 2.5 kat civarında artış olduğu görülecek. Avrupa’da ise ortalama hızlar 150-250 Mbps arasında. Yani Japonya internet konusunda farklı bir seviyeye ulaşacak diyebiliriz. 25 Gbps’nin ne kadar hızlı olduğunu anlamanız için detaylandıralım. GTA 5 oyununu 30 saniye gibi bir civarda indirebilecek seviyede bir hız.