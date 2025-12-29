Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Dünyada İlk Kez 25 Gbps Ev İnterneti Sunulacak! (Reels Kaydırmak İçin İdeal Hız)

Japonya, ev internet hızında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Ülkede yakında 25 Gbps hız sunulmaya başlayacak.

Dünyada İlk Kez 25 Gbps Ev İnterneti Sunulacak! (Reels Kaydırmak İçin İdeal Hız)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişen teknolojiler sayesinde dünya çapında internet hızlarında da sürekli artış yaşanıyor. Maalesef Türkiye, ortalama 64 Mbps civarında ev interneti hızıyla dünyada alt sıralarda yer alıyor. Ancak Japonya’da durum böyle değil. Öyle ki Japonya, en hızlı internete sahip ülkelerden biri.

Şimdi ise Japonya’da dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçecek bir internet hızı kullanılmaya başlayacağı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre Tokyo’da yaşayan insanlar, normalde maksimum hızdan** 2.5 kat daha hızlı internete erişim** sağlayabilecekler.

25 Gbps internet kullanılmaya başlayacak

ev

Japon telekomünikasyon şirketi NTT East, yaptığı açıklamayla Mart 2026 itibarıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’daki insanlara 25 Gbps hıza sahip fiber optik ağ sunmaya başlayacağını açıklandı. Bu da dünyanın en hızlı ev interneti olarak kayıtlara geçmeyi başaracak.

Karşılaştırma yapacak olursak Japonya’da şu anda sunulan en yüksek hız 10 Gbps idi. Yeni sunulacak paket ile bunda 2.5 kat civarında artış olduğu görülecek. Avrupa’da ise ortalama hızlar 150-250 Mbps arasında. Yani Japonya internet konusunda farklı bir seviyeye ulaşacak diyebiliriz. 25 Gbps’nin ne kadar hızlı olduğunu anlamanız için detaylandıralım. GTA 5 oyununu 30 saniye gibi bir civarda indirebilecek seviyede bir hız.

İnternetin Yavaş Olmasından Bıkanlar Buraya! İnternetinizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz 8 Basit ve Programsız Yöntem İnternetin Yavaş Olmasından Bıkanlar Buraya! İnternetinizi Hızlandırmak İçin Kullanabileceğiniz 8 Basit ve Programsız Yöntem
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim